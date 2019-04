Programme Les Survivantes - Lancement de du livre « Mon ami... mon agresseur » à l'hôtel de ville





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Ce soir avait lieu à l'hôtel de ville le lancement du livre Mon ami... mon agresseur, en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, du chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, de l'élue responsable au comité exécutif de la sécurité publique, Rosannie Filato, et de l'élue et porte-parole de la culture et réconciliation autochtone, Marie-Josée Parent. Participaient aussi à l'événement les autrices de cet ouvrage de référence traitant de l'exploitation sexuelle, des membres de la nation inuite et des Premières nations ainsi que des intervenant.e.s d'organismes autochtones clés.

Publié par la maison d'édition Hannenorak, Mon ami... mon agresseur est le deuxième titre à paraître dans le cadre du programme Les Survivantes du service de police de la Ville de Montréal. Créé en 2010, ce programme offre des séances d'information au personnel professionnel qui travaille avec des victimes d'exploitation sexuelle. Il vise aussi à sensibiliser et informer ces dernières sur les ressources disponibles pour les aider à s'en sortir.

Josée Mensale et Diane Veillette sont policières au Service de police de la Ville de Montréal. Pour Mon ami... mon agresseur, elles ont recueilli des réflexions et des témoignages sur l'exploitation sexuelle en milieu urbain de femmes et d'hommes issus des Premières Nations et de la communauté inuite. Ces femmes ont quitté leur communauté pour vivre dans la grande ville à la recherche d'une vie meilleure. Leur parcours personnel a été marqué par divers abus qui ont notamment affaibli l'estime d'elle-même. À leur arrivée dans la métropole québécoise, elles sont rapidement tombées sous le contrôle d'un proxénète et été soumises à l'exploitation et à la violence sexuelle. Grâce à l'appui de personnes-ressources inuites ou des Premières nations, elles ont réussi à tourner le dos à la prostitution et à mener une vie à la hauteur de leurs aspirations.

« Toute personne intéressée par les enjeux de la population autochtone à Montréal doit lire ce poignant recueil de témoignages. On y lève le voile sur les facteurs à la source de l'exploitation sexuelle chez les femmes inuites et des Premières nations. On y souligne de plus l'importance d'agir avec humanité et de concert avec les communautés autochtones pour contrer l'exploitation sexuelle. Je félicite tous ceux et celles qui ont accepté de livrer leur regard et témoignages sur ce phénomène. Je suis fière de cette initiative entre le Service de police de la Ville de Montréal et les communautés autochtones, car elle correspond à l'esprit de la réconciliation promu par la Ville. Voilà un geste inspirant qui valorise l'inclusion et la solidarité, si chères à la population montréalaise », a déclaré la mairesse de Montréal.

Les droits d'auteur de Mon ami... mon agresseur seront versés à des organismes communautaires autochtones qui agissent auprès des victimes d'exploitation sexuelle. L'ouvrage sera en vente en librairie à partir du 9 avril.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 17:00 et diffusé par :