AGA recrute un directeur d'expérience pour son bureau de Québec





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Martin Papillon, président-directeur général d'AGA assurances collectives, annonce la nomination de Martin Bédard à titre de directeur conseil et tarification afin de soutenir la croissance de son bureau de Québec. Ainsi, AGA consolide son positionnement dans la Capitale nationale et confirme sa volonté d'en faire plus pour sa clientèle actuelle et à venir.

Une personne d'expérience

Détenteur d'une maitrise en administration des affaires de l'Université Queen's et cumulant près de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'assurance collective, M. Bédard saura mettre à profit ses compétences en gestion et en vente afin d'épauler l'entreprise dans sa croissance.

En faire plus pour chaque client

Grace à la solution AGA +Plus d'AGA assurances collectives, les entreprises de toutes tailles ainsi que les conseillers en sécurité financière et en assurance collective trouvent le régime d'assurance collective qu'ils recherchent et même PLUS : conception, implantation, administration et paiement des réclamations, le tout sous un même toit. Chez AGA, vous obtenez : plus de flexibilité, plus d'économies, plus de simplicité et plus de contrôle de vos coûts!

SOURCE AGA Assurances Collectives

