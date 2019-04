Déclaration de la vice-première ministre sur le PL21 - Réaction d'Hélène David





QUÉBEC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Alors que tous appellent à un débat serein à la suite du dépôt du projet de loi 21 concernant la laïcité de l'État, la députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de laïcité, madame Hélène David, a tenu à faire la déclaration suivante après des propos de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault, concernant le recours aux policiers pour l'application éventuelle du projet de loi 21.

« La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique a tenu des propos qui démontrent l'improvisation et la confusion qui règnent à la Coalition Avenir Québec concernant le projet de loi 21 ainsi que toutes les difficultés d'application qu'il soulève. D'ailleurs, plusieurs questions légitimes sont demeurées sans réponse jusqu'à maintenant. Nous voulons un débat serein et calme. Je ne pense pas que la vice-première ministre utilise le bon ton dans ce dossier délicat. Les propos de la ministre sont susceptibles de soulever de la suspicion au sein de la population et invitent à la dénonciation. Souhaite-t-elle vraiment que des collègues de travail commencent à appeler la police pour dénoncer des signes religieux invisibles? Tôt ou tard, le premier ministre devra répondre aux questions des Québécois. »

Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de laïcité

