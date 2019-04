Monument Re finalise une acquisition de portefeuille auprès de MetLife Europe d.a.c.





Monument Re a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale européenne Laguna Life d.a.c., d'un portefeuille en voie de liquidation d'activités liées et traditionnelles auprès de MetLife Europe d.a.c. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Conformément à l'autorisation de la Cour suprême irlandaise, le portefeuille a été transféré le 1er avril 2019 à Laguna Life d.a.c en Irlande, selon des conditions générales inchangées.

À propos de MetLife Europe d.a.c.

MetLife Europe d.a.c. est une société irlandaise domiciliée en Irlande et autorisée par la Banque centrale d'Irlande à effectuer des opérations d'assurance-vie ainsi que certaines activités d'assurance non-vie.

MetLife Europe d.a.c. possède des succursales au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, en Bulgarie, en Slovaquie, en République tchèque, en Hongrie, à Chypre et en Roumanie. MetLife Europe d.a.c. opère également via Freedom of Service en Pologne, en Grèce, en Norvège, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas.

Le superviseur réglementaire de MetLife Europe d.a.c. est la Banque centrale d'Irlande.

Pour plus d'informations sur MetLife Europe, veuillez consulter www.metlife.eu.

À propos de MetLife

MetLife, Inc. (NYSE : MET), par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées (« MetLife ») est l'une des principales sociétés de services financiers au monde, fournissant des assurances, des rentes, des avantages sociaux aux employés et des services de gestion d'actifs pour aider ses clients individuels et institutionnels à naviguer dans un monde en pleine mutation. Fondée en 1868, MetLife est présente dans plus de 40 pays et occupe des positions de premier plan aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.metlife.com.

À propos de Monument Re et de Monument Insurance

Monument Re Limited (« Monument Re ») est un réassureur de classe E et une société de portefeuille qui fait l'objet d'une Surveillance de groupe, de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes. Depuis son siège aux Bermudes, Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à sa stratégie, Monument Re entend, dans le cadre de son appétit pour le risque, assumer les risques liés aux actifs et exploiter efficacement ces entreprises ou portefeuilles.

Les filiales irlandaises de Monument Re négocient sous le nom de Monument Insurance, qui inclut Laguna Life d.a.c., réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Le groupe de sociétés bénéficie d'une présence établie aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.monumentregroup.com, ou contactez Manfred Maske, PDG, info@monumentregroup.com, +1(441) 400-9300.

