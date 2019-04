Weatherford annonce une conférence téléphonique





BAAR, Suisse, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a annoncé aujourd'hui une conférence téléphonique programmée pour le mercredi 8 mai 2019, à 8 h 30, Heure de l'Est (ET). La conférence téléphonique a pour but de discuter des résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2019 de la société. La conférence sera ouverte au public.

La société donne l'occasion aux participants de s'enregistrer à l'avance pour la conférence via le lien suivant : http://dpregister.com/10129534 .

Les participants enregistrés recevront immédiatement un email incluant un rappel de la date et de l'heure, le numéro à appeler, et un numéro d'identification personnel qui leur permettra d'accéder immédiatement à l'appel le 8 mai 2019.

Les participants qui ne souhaitent pas s'enregistrer à l'avance pour l'appel peuvent composer le 877-328-5344 (pour les appelants des États-Unis) ou le 412-902-6762 (pour les appelants internationaux) et demander la conférence téléphonique Weatherford. La conférence téléphonique sera également accessible sur le site Web de la société à l'adresse https://www.weatherford.com/en/investor-relations/conference-call-details/ .

Une retransmission téléphonique de la conférence téléphonique sur les résultats sera disponible jusqu'au 18 mai 2019, à 17 h 00, Heure de l'Est. Pour accéder à la retransmission aux États-Unis, veuillez composer le 877-344-7529 ; les appelants internationaux doivent composer le 412-317-0088. Veuillez mentionner le numéro de conférence 10129534.

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pour gisements de pétrole qui propose des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société est active dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau d'environ 700 sites couvrant la fabrication, le service, la recherche et le développement, ainsi que des installations de formation et emploie environ 26 500 personnes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

Contacts :

Christoph Bausch

713.836.4615

vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green

713.836.7430

vice-présidente directrice en charge de l'engagement des actionnaires, et directeur du marketing

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 16:15 et diffusé par :