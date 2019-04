Softvoyage acquiert une participation majoritaire dans la Société argentine Pythagoras y compris dans l'entreprise soeur Zeus Technology Group





MONTRÉAL et BUENOS AIRES, Argentina, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Softvoyage est fier d'annoncer l'acquisition d'une participation majoritaire dans Pythagoras, société de technologie du voyage basée à Buenos Aires, en Argentine.

Moise Levy, co-fondateur de Softvoyage, explique: « Nous sommes très heureux de joindre nos forces à l'équipe de Pythagoras. Pythagoras est un chef de file des technologies des voyages en Amérique du Sud et ressemble beaucoup à Softvoyage quant à l'offre de ses produits et à sa clientèle. Le commerce électronique dans l'industrie du voyage est en plein essor en Amérique du Sud et grâce aux produits et à l'expertise de Softvoyage dans ce domaine, nous pourrons compter sur une collaboration avec Pythagoras pour améliorer et accroître la distribution de produits pour tous ses clients. Nous prévoyons également de bonnes perspectives de croissance pour les produits de Pythagoras en Amérique du Nord. Ils ont su développer au fil des ans, une technologie très innovante. De part et d'autre, nous estimons que cet accord est avantageux pour les deux compagnies et leurs employés mais plus particulièrement pour leur clientèle. »

Paolo Setien, directeur général de Pythagoras, explique: « Les activités commerciales de Pythagoras sont meilleures que jamais. Nous sommes ravis des nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Notre équipe de spécialistes dévoués collaborera désormais avec l'équipe de Softvoyage. En tant que nouveau collectif, nous travaillerons à l'intégration de la technologie Softvoyage au profit des clients de Pythagoras basés partout en Amérique du Sud. Nos clients auront désormais accès à de nombreuses nouvelles opportunités. »

L'équipe de direction de Pythagoras continuera à gérer les activités quotidiennes depuis Buenos Aires et restera active au sein de la société en conservant son rôle actuel. Une analyse complète sera achevée dans les prochaines semaines dans le but de déterminer la meilleure façon pour nos clients de tirer profit de cette nouvelle relation, ainsi que des moyens de maximiser les talents internes afin de d'optimiser le développement.

À propos de Softvoyage

Depuis 1987, Softvoyage est spécialiste dans le développement de solutions technologiques pour les tour-opérateurs, les agences de voyage et les consolidateurs. Softvoyage s'est imposé comme l'un des principaux innovateurs et développeurs de solutions logicielles dédiées à l'industrie du voyage en Amérique du Nord. Avec des bureaux à Montréal et à Toronto et des représentants commerciaux en Europe et aux États-Unis, Softvoyage assure le plus haut niveau de support et de satisfaction pour ses clients.

À propos de Pythagoras

Pythagoras est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions pour l'industrie du tourisme mondial avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Son siège social est situé à Buenos Aires, en Argentine et compte actuellement une liste de clients en Argentine, Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Mexique, Panama, Pérou, République Dominicaine, Uruguay et Venezuela. Pythagoras développe des solutions innovantes pour un marché en constante évolution.

SOURCE Softvoyage

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 15:49 et diffusé par :