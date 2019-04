Présidence de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec - Paul-André Gallant réélu pour un second mandat





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) a le plaisir d'annoncer la réélection, le 1er avril dernier, de M. Paul-André Gallant à la présidence pour un second mandat. Cette élection par acclamation porte M. Gallant au poste de président pour les années 2019 à 2022.

« C'est avec enthousiasme, conviction et fierté que j'entreprends ce second mandat que me confient les orthophonistes et les audiologistes du Québec. Je suis honoré de pouvoir continuer à porter les actions nécessaires au service de la mission première de l'Ordre, soit la protection du public. » a déclaré M. Paul-André Gallant à la suite de sa réélection.

Huit autres administrateurs siègent au Conseil d'administration de l'Ordre, dont six sont élus par les membres et deux sont nommés par l'Office des professions du Québec. Pour prendre connaissance de la composition complète du Conseil d'administration de l'OOAQ, consultez le site web de l'Ordre au http://www.ooaq.qc.ca/ordre/gouvernance/copy_of_ca#haut.

À propos de l'OOAQ

L'OOAQ est un organisme régi par le Code des professions, dont la mission est d'assurer la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres, soit les troubles de la communication, de la fonction auditive et vestibulaire et de la déglutition. Il est notamment chargé de contrôler l'accès aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste, de soutenir le maintien et le développement de la compétence de ses membres et de surveiller leur exercice professionnel. L'OOAQ contribue également à l'amélioration de la qualité de vie de la population québécoise en s'impliquant dans différents dossiers publics en lien avec la santé et l'éducation. Il compte plus de 400 audiologistes et 2 500 orthophonistes.

