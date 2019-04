NIVEA et la campagne « Sans Limite » rayonnent sur glace





L'ambassadrice de la marque Tessa Virtue éblouit dans une performance à couper le souffle qui exprime la force, le courage et le renouveau.

MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Célébrant le premier anniversaire de son partenariat avec la danseuse sur glace canadienne et médaillée d'or olympique Tessa Virtue, NIVEA Canada souligne du même coup la nouvelle orientation que la marque a prise au cours de la dernière année. En 2018, NIVEA a encouragé les consommatrices et consommateurs à être bien dans leur peau. Ce concept global qui incite à être la meilleure version de soi-même prend racine dans la promotion de la confiance et de l'affirmation de soi. Cet état d'esprit positif sous-entend qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut accomplir.

NIVEA poursuit dans cette direction avec le lancement d'une innovation de produit, MicellAIR Expert, qui s'accompagne de la nouvelle campagne #NIVEANoLimits. Grâce à cette vidéo créative, NIVEA immortalise une formidable performance sur glace de Tessa. Appelée SANS LIMITE, la chorégraphie crée par Sam Chouinard se déploie au son de la pièce Fearless, composée exclusivement pour ce projet. La danse relate le parcours marqué par la force et l'épanouissement de Tessa, et traduit également son cheminent personnel actuel qui la fait évoluer d'athlète olympique à artiste accomplie.

Le costume de paon imaginé par Tessa est entièrement peint avec du maquillage et réalisé par l'artiste maquilleuse Marika D'Auteuil et son équipe. Le paon, bien connu pour son audace, se pavane sans complexe pour exhiber ses magnifiques plumes colorées. Il n'en fallait pas plus pour que cet oiseau magistral devienne le symbole parfait pour véhiculer des notions de liberté, de confiance en soi et d'assurance par le biais d'une chorégraphie narrative.

« Me mettre dans la peau de mon personnage a été à la fois inspirant et révélateur. Ma vulnérabilité initiale a évolué avec le processus d'intégration des mouvements de la chorégraphie. En plus de trouver ma place, cela m'a poussé à vouloir démonter toute mon assurance. Ça a été une expérience puissante», dit l'athlète olympique Tessa Virtue. « Célébrer sa vraie nature, s'assumer sans s'excuser, être reconnaissant de s'exprimer avec authenticité au monde entier : voilà des notions qui m'interpellent. L'aspect « spectacle » de cette campagne est ce qui différencie NIVEA de ses compétiteurs... La marque est prête à prendre des risques dans sa poursuite continue de l'excellence et elle encourage par le fait même les autres à se sentir bien dans leur peau. Nous avons tous à apprendre de cette belle philosophie!»

« Cette vidéo d'une performance très spéciale et le message valorisant qui s'y rattache démontrent comment NIVEA échange avec ses consommatrices et consommateurs à un niveau plus profond en tentant d'inspirer la confiance en soi, la force et la détermination. Nous sommes plus que ravis de la façon époustouflante avec laquelle Tessa a interprété notre vision.», dit Julia Geissen, directrice marketing de NIVEA.

Avec le lancement de MicellAIR Expert, la marque fait la démonstration qu'il n'y a aucune limite à l'expression artistique avec le maquillage puisque qu'il est maintenant possible d'éliminer rapidement et efficacement même les fards les plus tenaces. La combinaison d'extrait de thé noir et du complexe MicellAIR travaille pour retirer le maquillage aisément, sans laissant aucun résidu de produit sur la peau. Cette eau micellaire peut être utilisée sur le visage entier incluant sur les yeux et sur les lèvres, sans qu'aucun rinçage ou frottement ne soit nécessaire. MicellAIR Expert est parfait pour tous les types de peaux et est aussi disponible en formule hydrofuge.

Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement.

