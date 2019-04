Levée de l'avis d'ébullition d'eau pour l'arrondissement d'Anjou





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce la fin de l'avis d'ébullition en vigueur dans l'arrondissement d'Anjou pour le secteur délimité par l'autoroute Métropolitaine, le boulevard Roi-René, la limite d'Anjou du côté de Montréal-Est ainsi que la limite d'Anjou du côté de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Conformément aux procédures, la Ville de Montréal a réalisé au cours des derniers jours des analyses d'échantillons d'eau, qui se sont avérés négatifs et exempts de coliformes et de bactéries pathogènes. L'eau est maintenant propre à la consommation et répond en tout point aux exigences de la réglementation en matière de qualité de l'eau potable.

CONSIGNES

Il n'est plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Faites couler l'eau de tous les robinets d'eau froide pendant quelques minutes.

Faites couler l'eau des fontaines.

Purgez les robinets extérieurs.

Videz, lavez et désinfectez les machines à glace.

Si vous utilisez un appareil de traitement de l'eau, vérifiez auprès du fabricant les mesures à prendre.

Les citoyens qui souhaitent obtenir plus d'information au sujet de cet avis peuvent appeler en tout temps la Ville de Montréal en composant le 311. La Ville de Montréal vous remercie de votre compréhension.

SOURCE Ville de Montréal

