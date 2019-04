Saint-Léonard inaugure sa Fabricathèque, un espace de co-création artisanale et technologique





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'un événement protocolaire tenu le 28 mars dernier au Café Lettré de la bibliothèque, le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Michel Bissonnet, et les membres du conseil d'arrondissement, Mmes Patricia R. Lattanzio et Lili-Anne Tremblay ainsi que M. Mario Battista, ont inauguré officiellement la Fabricathèque, un nouvel espace de co-création artisanale et technologique mis à la disposition des résidents à l'intérieur de la bibliothèque de l'arrondissement.

L'objectif principal de la Fabricathèque est d'offrir aux citoyens un lieu de découvertes technologiques qui allie les arts et le numérique, en privilégiant l'exploration individuelle ou en groupe. Équipée d'appareils de création numériques à la fine pointe de la technologie, dont une brodeuse numérique, une découpeuse de papier, une découpeuse de vinyle et une imprimante 3D, la Fabricathèque permettra aux usagers de s'initier à de nouvelles techniques artistiques d'avant-garde. La Fabricathèque dispose aussi d'outils créatifs plus traditionnels, comme des aiguilles de tricot, des machines à coudre et un métier à tisser, qui pourront répondre aux besoins artistiques et créatifs de toutes et tous.

Rappelant que la mise en place de la Fabricathèque répondait à de nombreuses priorités et valeurs de l'arrondissement, notamment les objectifs établis dans le plan stratégique Saint-Léonard 2030 et le Plan d'action culturel 2018-2021, le maire, M. Michel Bissonnet a souligné à quel point il était fier d'offrir aux Léonardoises et Léonardois ce nouvel espace créatif qui, souhaite-t-il, favorisera les échanges créatifs intergénérationnels.

M. Bissonnet a d'ailleurs indiqué que la Fabricathèque s'harmonisait également aux actions prévues au Plan d'action local Municipalité amie des aînés (MADA) 2014-2017. « Bien que s'étant terminé il y a deux ans, celui-ci continue quotidiennement d'alimenter nos réflexions, nos décisions et nos actions en matière d'amélioration des services que nous offrons à nos citoyens aînés, mais aussi à l'ensemble de notre population », a-t-il déclaré.

Le maire a aussi réitéré la fierté que générait la bibliothèque de Saint-Léonard, grâce à la qualité et à la variété des services offerts aux usagers avec grand professionnalisme par les équipes en place, rappelant que la bibliothèque était d'ailleurs l'une des plus fréquentées du réseau des bibliothèques de Montréal, une position qui devrait se maintenir, grâce à l'ajout de services comme la Fabricathèque.

« Nous espérons sincèrement que les Léonardoises et Léonardois de tout âge profiteront en grand nombre de notre nouvelle Fabricathèque. Nous souhaitons qu'ils y découvrent de nouveaux champs d'intérêt et développent leurs talents artistiques dans un environnement favorisant la création, mais également le partage et la collaboration. Je souhaite une longue vie et le meilleur des succès à la Fabricathèque. J'invite tous les citoyens et les organismes communautaires à en profiter. Cet espace de création a été pensé et planifié pour vous. À vous de l'animer et de le faire vivre! », de conclure M. Bissonnet.

La Fabricathèque Saint-Léonard

Située à l'intérieur de la bibliothèque de Saint-Léonard, au 8420, boulevard Lacordaire, la Fabricathèque est ouverte à tous et l'accès aux équipements est gratuit pour les abonnés des bibliothèques de Montréal. Elle sera accessible le mercredi, de 15 h à 18 h, et le dimanche, de 13 h à 16 h. Les participants doivent détenir une carte de bibliothèque valide et les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Un maximum de dix personnes à la fois sont admises, selon l'ordre d'arrivée. Réveillez l'artiste en vous et profitez donc de cet espace de co-création artisanale et technologique!

