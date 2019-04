Taconic Biosciences reçoit une licence pour le microbiote intestinal de souris sauvages du National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases





RENSSELAER, New York, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un chef de file mondial dans la fourniture de modèles de rongeurs génétiquement modifiés, annonce qu'elle a reçu une licence pour le microbiote intestinal de souris sauvages du National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH).



L'étude menée par les chercheurs du NIDDK a révélé que le microbiote intestinal des souris sauvages est très différent de celui des souris de laboratoire. Les souris sans germe de Taconic ont été utilisées dans l'étude, qui a été présentée dans la revue Cell ( https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)31065-6 ). Pour des applications de recherche, le microbiote intestinal de souris sauvages peut être conservé pour un usage futur et/ou maintenu dans une colonie de souris reproductrices élevées en laboratoire à des fins de recherches immédiates. Une fois transféré dans les souris de laboratoire, le microbiote favorise la forme physique de l'hôte, comme le montrent la résistance accrue aux infestions virales et les modèles tumorigènes. Taconic a obtenu une licence pour le microbiote intestinal de souris sauvages du NIDDK en complément de son portefeuille de solutions microbiotiques existant, qui inclut des souris sans germe et des associations de microbiotes personnalisées . Le rôle du microbiome dans la recherche de nouveaux médicaments vise à clarifier l'impact des différents microbiomes sur l'efficacité des agents thérapeutiques possibles et à potentiellement identifier de nouvelles cibles médicamenteuses. En ayant un microbiome standard défini par le biais du microbiote intestinal de souris sauvages du NIDDK, les clients disposent désormais d'une base de comparaison afin de mieux comprendre le microbiome de leurs modèles de recherche.

« Comme l'a démontré l'excellente étude de Rosshart et al., les mammifères ont co-évolué avec des microbes intestinaux, ce qui a généré des effets bénéfiques pour la santé. Le modèle de microbiote intestinal de souris sauvages permettra aux chercheurs d'identifier de nouvelles relations hôte-microbes ainsi que le potentiel pour élaborer de nouveaux mécanismes de protection contre les maladies », a commenté le Dr Alexander Maue, directeur adjoint des produits et services relatifs au microbiome de Taconic.

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, des modèles de souris de recherche de précision et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

Le contenu de ce communiqué de presse relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne représente pas nécessairement le point de vue officiel ni n'implique l'approbation des National Institutes of Health.

