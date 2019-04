Ponts d'étagement du boulevard Henri-Bourassa Ouest - Nouveau chantier dans l'axe de l'autoroute 40 à Montréal





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il amorcera le 8 avril 2019 des travaux de réparation des ponts d'étagement du boulevard Henri-Bourassa Ouest au-dessus de l'autoroute 40 dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Ce chantier durera deux ans.

Construits en 1965, ces ponts d'étagement doivent faire l'objet de travaux de réparation, de manière à maintenir leur fonctionnalité et leur sécurité.

Le Ministère effectuera notamment des travaux de réparation de la dalle, des piles et des culées, la reconstruction des trottoirs, des chasse-roues et des dispositifs de retenue, la réparation partielle des joints de tablier, la modification des systèmes d'éclairage routier, et d'autres travaux connexes.

Entraves et gestion de la circulation

Maintien de deux voies sur trois dans chaque direction sur les ponts d'étagement.

Maintien en tout temps d'un lien piétonnier.

Maintien des trois voies de l'autoroute 40 dans chaque direction.

Déviation et réduction de la largeur des voies dans la zone du chantier.

Fermetures complètes la nuit ou la fin de semaine du boulevard Henri-Bourassa Ouest, de l'autoroute 40 ou des voies de desserte.

Les voies de l'autoroute 40 et les voies de desserte d'une même direction ne pourront être fermées simultanément.

Les fermetures complètes seront annoncées dès qu'elles seront confirmées. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

La réalisation des travaux sera effectuée par la firme Roxboro Excavation inc., pour la somme de 7,6 M$. Cette somme est assumée en partie par la Ville de Montréal dans le cadre d'un protocole d'entente.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 14:32 et diffusé par :