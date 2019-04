Les cols bleus de Terrebonne votent unanimement en faveur de la grève





TERREBONNE, QC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale, plus d'une centaine de travailleuses et travailleurs de la municipalité de Terrebonne ont voté unanimement en faveur d'une semaine de grève, qui aura lieu du 11 au 18 avril.

Sans convention collective depuis décembre 2018, le Syndicat des employé-es manuels de la ville de Terrebonne-CSN invite la municipalité à faire preuve de respect envers les citoyennes et les citoyens de Terrebonne. «?C'est inconcevable de voir des augmentations de salaire faramineuses pour l'ensemble des cadres et des élu-es, tandis qu'on coupe dans les services à la population », s'est exclamé Denis Renaud, président du syndicat.

De plus, le syndicat dénonce notamment le climat de travail malsain que fait régner l'administration de la ville. « La ville se déleste de ses responsabilités en mettant toute la pression sur les cols bleus. C'est la population qui en paie les frais actuellement », a déclaré le président du syndicat.

Rappelons que, dans la présente négociation, le syndicat propose à l'employeur trois demandes, soit le statu quo, les mêmes augmentations de salaire que celles consenties aux autres groupes de travail ainsi qu'une convention collective d'une durée de dix ans. « Nous sommes tannés de négocier, nous voulons travailler ! » s'est exclamé Denis Renaud, lundi soir, lors de l'assemblée générale. «?Nous avons la ville de Terrebonne à coeur, on tient à continuer à offrir les meilleurs services à la population, mais puisque ce n'est pas possible dans les conditions actuelles, nous n'avons d'autre choix que d'utiliser le recours à la grève?», a-t-il ajouté.

Le Syndicat des employé-es manuels de la ville de Terrebonne-CSN est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La CSN est composée de près de 2000 syndicats et regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux.

