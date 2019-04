Le premier ministre annonce le tout premier Sommet jeunesse du Canada





OTTAWA, le 2 avril 2019 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont au service de leur communauté, changent le statu quo et mettent leur détermination et leur créativité à profit pour transformer notre pays pour le mieux. Le gouvernement du Canada travaille pour veiller à ce que les jeunes aient les opportunités dont ils ont besoin pour réussir et bâtir un avenir plus juste, plus durable et meilleur.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le tout premier Sommet jeunesse du Canada aura lieu à Ottawa, en Ontario, les 2 et 3 mai 2019. Lors du Sommet, 300 jeunes venus de toutes les provinces et de tous les territoires se réuniront pour discuter des enjeux qui sont importants pour eux. Ils discuteront notamment des façons de protéger l'environnement et de lutter contre les changements climatiques, de créer de bons emplois et de s'impliquer dans leur communauté, en plus de bâtir des communautés plus équitables et plus inclusives.

Les jeunes Canadiens jouent un rôle clé dans l'élaboration des politiques et la prise de décisions du gouvernement. En mobilisant et appuyant les jeunes, nous aidons tout notre pays à réussir. Grâce aux initiatives comme Service jeunesse Canada, les jeunes Canadiens peuvent obtenir des compétences importantes, développer leurs talents et acquérir de l'expérience de travail essentielle. De plus, grâce au nouveau Portail numérique des jeunes en ligne annoncé dans le budget de 2019, les jeunes pourront partager leurs histoires et trouver des opportunités de bénévolat intéressantes. Au Sommet, les jeunes se réuniront pour apprendre, échanger et trouver de nouvelles façons d'être porteurs de changement.

Les jeunes Canadiens qui voudraient participer au Sommet sont encouragés à prendre part au Défi vidéo du Sommet jeunesse du Canada. Les jeunes sont invités à soumettre une vidéo expliquant l'importance du bénévolat pour eux et comment leur engagement aide leur communauté. En partageant leur vidéo en utilisant le mot-clic #inspiréÀservir et en soumettant leur demande en ligne, les participants courent la chance de gagner un voyage à Ottawa afin de participer au Sommet.

Citation

« Les jeunes Canadiens aident à bâtir un avenir meilleur pour tous. Grâce à votre compassion et à vos idées, vous êtes prêts à relever nos plus grands défis. Notre gouvernement travaille fort chaque jour pour veiller à ce que vous puissiez faire entendre vos voix. Je suis impatient de vous rencontrer lors du tout premier Sommet jeunesse du Canada. En poursuivant ces conversations importantes, on rehaussera la barre sur ce qu'on peut accomplir ensemble. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

De jeunes Canadiens ont été invités à assister au Sommet de deux jours, qui se tiendra à l'Université Carleton , à Ottawa , en raison de leur travail sur la politique jeunesse ou après qu'une province, un territoire ou un organisme au service des jeunes du Canada a soumis leur candidature.

Les Canadiens admissibles de 18 à 24 ans qui désirent participer au Défi vidéo du Sommet jeunesse du Canada ont jusqu'au 14 avril pour partager leur vidéo. Les participants doivent avoir au moins l'âge de la majorité dans leur province de résidence.

Pour être admissibles, les participants doivent publier une vidéo dans les médias sociaux et présenter une demande sur le site Web du Défi vidéo du Sommet jeunesse du Canada dans laquelle ils fournissent un lien vers leur vidéo. Les gagnants seront annoncés d'ici le 22 avril et ils se rendront à Ottawa pour assister au Sommet jeunesse du Canada .

Le budget de 2019 propose de nouveaux programmes et investissements pour continuer à préparer les jeunes Canadiens pour l'avenir et les aider à prospérer à chaque étape de la vie.

Service jeunesse Canada a été mis sur pied pour aider les jeunes Canadiens à servir leur communauté tout en acquérant de précieuses compétences et une expérience en leadership. Le budget de 2019 prévoit des fonds supplémentaires pour Service jeunesse Canada , qui créera jusqu'à 15 000 opportunités de bénévolat destinées aux jeunes Canadiens au cours des quatre prochaines années.

Par l'intermédiaire du budget de 2019, le gouvernement prévoit également réduire les taux d'intérêt sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis et éliminer entièrement les frais d'intérêt pendant une période de grâce de six mois. Ensemble, ces mesures permettront à l'emprunteur moyen d'économiser environ 2 000 dollars pendant la durée de son prêt, facilitant ainsi le remboursement des prêts étudiants.

pendant la durée de son prêt, facilitant ainsi le remboursement des prêts étudiants. Les investissements prévus dans le budget de 2019 permettront également de créer jusqu'à 84 000 stages pour étudiants par année d'ici 2023-2024 afin d'aider les jeunes à acquérir de nouvelles compétences, à étoffer leur CV et à entreprendre leur carrière.

Liens connexes

