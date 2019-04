InageneMC lance Personalized InsightsMC pour la gestion de la douleur et l'utilisation de cannabis et d'opioïdes.





Inagene Diagnostics Inc. annonce le lancement de son outil d'aide à la décision dans la gestion de la douleur, Personalized InsightsMC, durant la 40e réunion scientifique annuelle de la Société Canadienne de la douleur à Toronto. Cet outil aide les cliniciens et leurs patients à mieux comprendre les différences individuelles dans le profil génétique d'une personne spécifique afin de répondre à ces questions clés : 1. Quels médicaments fonctionnent au mieux dans la gestion de la douleur et existe-t-il des conditions associées à la douleur, telles que les troubles de l'humeur? 2. Quel type de cannabis serait le plus approprié. En outre, InageneMC poursuit des recherches approfondies sur la pertinence de la génétique concernant le risque de dépendance et envisage d'ajouter à l'avenir cet aspect à son rapport Personalized InsightsMC.

Dans l'ombre de la crise des opioïdes, la douleur non soulagée coûte aux Canadiens jusqu'à 60 milliards de dollars par an en dépenses de santé et en productivité perdue.1 Beaucoup de Canadiens ont du mal à trouver un soulagement adéquat. Les variations génétiques du métabolisme des médicaments signifient qu'il n'existe pas de solution unique.2 « Nous croyons qu'il est important de donner aux patients et à leurs cliniciens les connaissances dont ils ont besoin pour prendre en charge et personnaliser leur traitement », a déclaré Peter Brenders, Directeur général d'Inagene Diagnostics Inc.

Contrairement aux tests d'ADN destinés au grand public présentement disponibles sur le marché, Personalized InsightsMC d'Inagene vise à fournir le test génétique le plus complet pour le traitement de la douleur, couvrant 55 gènes et 116 variantes. Les patients reçoivent un rapport détaillé et des réponses à leurs questions sur des médicaments pertinents pour en parler à leurs cliniciens afin de mieux personnaliser leur traitement.

Le service de laboratoire dédié aux tests de génétique et de recherche d'Inagene est disponible directement pour les individus ou sur recommandation de leur clinicien. « Comme nous l'avons souligné dans notre affiche scientifique présentée à la réunion de la SCD cette semaine, notre test apporte aux cliniciens des informations uniques et exploitables sur l'utilisation de tests génétiques ciblés », a déclaré le Dr Katherine Siminovitch, FRCP (C), ABIM., conseillère scientifique en chef d'Inagene Diagnostics Inc.

