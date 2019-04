Le groupe Services financiers Innovation CIBC fournit à Lightspeed POS Inc. une facilité de crédit de 55 M$ US.





TORONTO et MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW/ - Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d'annoncer la conclusion d'une facilité de crédit de 55 M$ US avec Lightspeed POS Inc. (TSX: LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »). Cette ligne de crédit vise à soutenir les acquisitions stratégiques et à stimuler la stratégie de croissance à multiples facettes de la Société.

La solution complète, conviviale et évolutive de Lightspeed, y compris l'expérience client de premier plan, la gestion des opérations d'arrière-plan et la facilitation des paiements, permet aux petites et moyennes entreprises de concurrencer avec succès dans un marché omnicanal. L'entreprise montréalaise de logiciel au point de vente exerce actuellement ses activités dans plus de 100 pays et compte huit bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Lightspeed a plus de 47 000 clients de PME et traite des transactions dont la valeur brute s'élève à plus de 13,6 G$ par année.

La conclusion de la facilité de crédit du groupe Services financiers Innovation CIBC annoncée antérieurement fait suite au PAPE très attendu de Lightspeed, alors que la Société a généré des produits bruts de 276 M$ CA.

« Nous sommes ravis de nous associer à Lightspeed, une histoire de succès technologique purement canadienne, alors que la Société continue de renforcer sa position à l'échelle mondiale, a déclaré Mark McQueen, président et directeur gestionnaire général, Services financiers Innovation CIBC. Lightspeed a bâti une plateforme évolutive et complète. L'équipe a ajouté avec succès des capacités novatrices pour continuer à satisfaire les besoins croissants des PME, tout en les dotant de la technologie de pointe et en leur fournissant une expérience client simplifiée », a poursuivi M. McQueen.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Disposant de bureaux à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à Reston, à Toronto et à Vancouver, Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. L'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

À propos de Lightspeed

Lightspeed dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, offre une plateforme conviviale et omnicanale qui facilite le commerce. La plateforme logicielle de la Société fournit à ses clients les fonctionnalités essentielles dont ils ont besoin pour échanger avec les consommateurs, gérer leurs opérations, accepter les paiements et faire croître leur entreprise. Lightspeed exerce ses activités à l'échelle mondiale dans une centaine de pays et permet aux petites et moyennes entreprises à établissements uniques ou multiples d'affronter la concurrence dans un marché omnicanal en s'adressant aux consommateurs par le biais des canaux en ligne, mobiles, sociaux et physiques. Depuis sa fondation en 2005, la Société a pris de l'essor et compte aujourd'hui environ 700 employés dans des bureaux situés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

