Supermicro présente plus de 100 serveurs et systèmes de stockage économes en ressources avec les nouveaux processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 2e génération





Les nouveaux systèmes X11 économes en ressources offrent un leadership en matière de coût total de possession avec des performances de CPU et de mémoire supérieures, une mémoire persistante et un impact environnemental réduit grâce à la NVMe All-Flash, incluant des conceptions U.2, EDSFF et NF1, multinoeuds et désagrégées

SAN JOSÉ, Californie, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de solutions informatiques, de stockage et de réseau dédiées aux entreprises ainsi que de technologie d'informatique verte, a annoncé aujourd'hui la prise en charge entièrement optimisée des processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 2e génération sur sa gamme complète de serveurs X11, systèmes de stockage et Server Building Block Solutions®.

Supermicro a optimisé l'ensemble de sa gamme X11 pour tirer pleinement parti des avantages en matière de performances des nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération (anciennement connus sous le nom de code Cascade Lake) et des nouvelles innovations qui les accompagnent, notamment la mémoire persistante Intel® Optanetm DC afin d'accroître la capacité mémoire et l'accessibilité, ainsi que Intel® Deep Learning Boost pour accélérer plus efficacement l'IA (intelligence artificielle). Avec ces nouveaux serveurs Supermicro économes en ressources, les clients peuvent espérer de meilleures performances du centre de données (35 % plus rapide), un meilleur coût total de possession (jusqu'à 50 % de réduction) et un impact réduit sur l'environnement.

«?Chez Supermicro, nous sommes fermement déterminés à fournir à nos clients les technologies les plus récentes dès que possible afin de les aider à améliorer les performances et le coût total de possession tout en renforçant les performances de leurs serveurs à un niveau de prix équivalent?», a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. «?Avec la gamme de produits la plus convaincante et la plus vaste du secteur, nos conceptions tirent pleinement parti des nouvelles caractéristiques des processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération, telles que des DIMM 10 % plus rapides, une capacité mémoire 1,5 fois supérieure, une fréquence CPU plus rapide pouvant atteindre 3,8 GHz et la mémoire persistante Intel Optane DC. De plus, nos serveurs de stockage NVMetm all-Flash 1U prennent en charge toutes les technologies Flash de nouvelle génération, y compris les disques SSD à facteur de forme NF1 et EDSFF, pour offrir la bande passante de stockage la plus élevée, les meilleures performances IOPS, la prise en charge de NVMe over Fabrics et une maintenance simple. Nous avons déjà plus d'une dizaine de clients de haut niveau qui nous ont fait part de formidables gains de performances en utilisant ces nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération sur une variété d'applications.?»

«?Les systèmes dotés à la base de processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération et de la mémoire persistante Intel Optane DC offrent les performances, capacités et innovations qui accélèrent les performances des applications sur les charges de travail de calcul, de stockage et de réseau?», a déclaré Lisa Spelman, directrice adjointe et directrice générale des processeurs Intel Xeon et du marketing des centres de données chez Intel. «?Supermicro est toujours rapidement disponible sur le marché avec notre technologie la plus récente. C'est également un leader dans la fourniture de solutions Intel® Select prêtes à l'emploi et optimisées en fonction de la charge de travail. Ces deux points contribuent à réduire les délais de rentabilisation des clients.?»

Le vaste portefeuille de 100 systèmes de Supermicro optimisés en fonction de la charge de travail et prenant en charge la nouvelle famille de processeurs comprend :

Des systèmes économes en ressources à la pointe du secteur

L'architecture unique économe en ressources de Supermicro désagrège le CPU et la mémoire ainsi que d'autres sous-systèmes, afin que chaque ressource puisse être rafraîchie indépendamment, permettant aux centres de données de réduire les coûts du cycle de rafraîchissement et leur impact sur l'environnement en réduisant les déchets électroniques. Des économies supplémentaires sont réalisées grâce au partage de l'alimentation et du refroidissement ainsi qu'à des solutions de refroidissement à l'air libre. Lorsqu'ils sont considérés à l'échelle d'un cycle de rafraîchissement de trois à cinq ans, les serveurs économes en ressources de Supermicro fournissent, en moyenne, des serveurs plus performants et plus efficaces à des coûts moindres par rapport aux modèles traditionnels nécessitant un remplacement complet en permettant aux centres de données d'optimiser indépendamment l'adoption de technologies nouvelles et améliorées. Les gammes de produits Supermicro suivantes prennent en charge les fonctions d'économie de ressources afin d'offrir non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi une plus grande valeur : BigTwintm avec les performances les plus élevées et la plus grande densité dans une conception 2U à quatre noeuds, chaque noeud prenant en charge 24 DIMM, six lecteurs NVMe remplaçables à chaud et une capacité réseau flexible?; FatTwintm 4U dans diverses combinaisons d'E/S, de mémoire et de stockage pour les applications cloud, HPC et entreprises les plus optimisées?; et les systèmes SuperBlade® avec des serveurs lames équipés de processeurs évolutifs Intel Xeon à deux et quatre interfaces de connexion prenant en charge des processeurs 205 watts les mieux qualifiés, de la NVMe, du commutateur 100G EDR InfiniBand ou des commutateurs 25G/10G Ethernet, des alimentations CA/CC redondantes et d'une batterie de secours (BBP), ce qui en fait la solution idéale pour les applications entreprise, cloud et HPC. Pour en savoir plus sur les innovations économes en ressources de Supermicro et sur son engagement en faveur de l'informatique verte, veuillez consulter www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

Des systèmes d'entreprise 1U et 2U sans compromis

Les SuperServers Ultra 1U et 2U de Supermicro offrent les meilleures performances de niveau entreprise de leur catégorie tout en offrant une valeur, une flexibilité, une évolutivité et une facilité de maintenance inégalées. Selon la configuration, les systèmes sont équipés de deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération (jusqu'à 28 coeurs, 205 W d'enveloppe thermique par processeur), 24 DIMM de mémoire ECC à registres DDR4 2933 MHz, mémoire persistante Intel Optane DC, jusqu'à 24 disques remplaçables à chaud NVMe (jusqu'à 16 millions d'IOPS) ou SAS3/SATA3, jusqu'à huit emplacements d'extension PCI-E 3.0, deux ou quatre ports 1G, 10GBase-T, 10G SFP+ ou Ethernet 25G SFP28 et des alimentations numériques redondantes 750 W/1000 W/1600 W de niveau Titane (supérieur à 96 %).

Les systèmes de stockage 1U NVMe All-Flash Petascale

La nouvelle gamme Petascale de serveurs de stockage NVMe All-Flash 1U de Supermicro prend en charge toutes les technologies Flash de nouvelle génération avec une bande passante de données clés en main pouvant atteindre 52 Go/seconde, les meilleures performances IOPS, la prise en charge de NVMe over Fabrics et une maintenance simple. Avec ces systèmes 1U prenant en charge jusqu'à 1 Po de stockage rapide à faible latence avec 32 SSD avant remplaçables à chaud avec une forme de facteur U.2, EDSFF et NF1, Supermicro offre une flexibilité et un choix sans précédent pour les applications de stockage en réseau à haute capacité qui requièrent les meilleures performances en termes de latence. Ces systèmes offrent un réel avantage en termes de délai de rentabilisation pour les centres de données qui exécutent des charges de travail à forte concentration de données.

Des systèmes d'intelligence artificielle à la pointe du secteur

Supermicro offre la plus vaste sélection de serveurs optimisés pour les charges de travail IA, apprentissage profond et HPC du secteur. Les processeurs évolutifs Intel Xeon de 2e génération comprennent une gamme d'accélérateurs IA intégrés, comme Intel® DL Boost, qui tirent pleinement parti de la gamme croissante de frameworks et d'outils IA optimisés Intel. De plus, avec une gamme complète de systèmes allant de 1U à 10U prenant en charge entre un seul GPU et jusqu'à 20 GPU, Supermicro propose des systèmes spécialisés pour la charge de travail spécifique à l'IA, et notamment des modèles de systèmes optimisés pour offrir les meilleures performances lors de l'entraînement pour l'apprentissage profond et pour un débit maximal lors de la production d'inférences pour l'apprentissage profond.

Des systèmes multiprocesseurs (MP)

Les derniers serveurs à 4 et 8 interfaces de connexion de Supermicro combinés à la nouvelle mémoire persistante Intel Optane DC offrent une capacité de mémoire et une vitesse élevées, faisant de ces serveurs les solutions idéales pour les applications à grande mémoire comme les bases de données en mémoire et les analyses en temps réel. Avec quatre processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 2e génération, les serveurs Supermicro à 4 interfaces de connexion peuvent supporter jusqu'à 112 coeurs de calcul et 18 téraoctets de mémoire.

Les solutions Intel® Select de Supermicro : prêtes à l'emploi, charge de travail optimisée

Les solutions Intel Select sont des piles matérielles et logicielles vérifiées optimisées pour des charges de travail spécifiques en matière de calcul, de stockage et de réseau. Supermicro offre plusieurs solutions Intel Select pour les charges de travail dans le cloud hybride, le réseau et l'analyse. Cette année, Supermicro prévoit de nouvelles solutions sur le processeur évolutif Intel Xeon de 2e génération, dont la solution Intel® Select pour VMware vSAN V2, la solution Intel® Select pour SAP HANA TDI et la solution Intel® Select for Hardened Security avec Lockheed Martin.

Pour en savoir plus, veuillez rejoindre l'événement Virtual Launch de Supermicro en vous inscrivant gratuitement à l'adresse https://www.supermicro.com/en/products/x11-scalable.

Pour en savoir plus sur Supermicro et les produits Supermicro, consultez www.supermicro.com/x11.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Supermicro®, l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique dans le nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme «?We Keep IT Green®?» et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

