Les ministres McKenna et Wilkinson répondent aux rapports de la commissaire à l'environnement et au développement durable du printemps 2019





Déclaration

OTTAWA, le 2 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, Catherine McKenna, et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Jonathan Wilkinson, ont fait la déclaration suivante en réponse au dépôt des rapports de la commissaire à l'environnement et au développement durable du printemps 2019 :

« Nous aimerions remercier la commissaire Gelfand pour son dévouement à titre de commissaire à l'environnement et au développement durable. Notre gouvernement prend des mesures fermes pour protéger notre environnement, réduire la pollution, préserver la nature et assurer la croissance de notre économie. Nous prenons les recommandations très au sérieux et avons déjà pris des mesures pour nous assurer d'y donner suite.

Nous sommes déterminés à prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes. En 2017, le gouvernement du Canada a affecté 43,8 millions de dollars sur cinq ans pour contrer la menace dangereuse que ces espèces représentent pour notre environnement et notre économie. Ce financement fédéral a mené à la création du Programme national de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. Dans le cadre de ce programme, Pêches et Océans Canada travaille en étroite collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre des procédures, des outils et de la formation visant à s'assurer que les agents frontaliers sont bien équipés pour s'acquitter de leurs responsabilités en vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.

De plus, Pêches et Océans Canada gère et contrôle la présence d'espèces comme la carpe asiatique et la lamproie marine, dépense 3,5 millions de dollars par année pour empêcher l'établissement de carpes asiatiques dans les Grands Lacs et verse 7,4 millions de dollars par année à la Commission des pêches des Grands Lacs pour appuyer le Programme de lutte contre la lamproie marine. Pêches et Océans Canada fournit également un important soutien scientifique en ce qui a trait à la réglementation des eaux de ballast.

Les rapports de la commissaire démontrent qu'Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada protègent le poisson et son habitat contre les effets des effluents des mines. C'est le fruit des rigoureuses mesures d'application de la loi qui ont été prises pour lutter contre les infractions commises sur les sites miniers.

Notre gouvernement s'efforce d'éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles à l'échelle fédérale d'ici 2025. Jusqu'ici, les efforts du Canada pour réformer les subventions aux combustibles fossiles ont entraîné l'élimination progressive de huit de ces subventions Environnement et Changement climatique Canada examine également la possibilité de subventions non fiscales aux combustibles fossiles dans l'ensemble du gouvernement fédéral.

Pour veiller à ce que le Canada continue de faire preuve de leadership à cet égard, nous avons récemment lancé une consultation afin d'obtenir les commentaires du public sur le cadre du gouvernement relativement à l'examen de mesures non fiscales.

Les résultats de ces consultations et les questions soulevées dans le rapport de la commissaire éclaireront l'examen par les pairs du Canada des subventions aux combustibles fossiles qui comprendra un examen par un groupe d'experts internationaux.

En travaillant ensemble, nous pouvons veiller à ce que la population canadienne profite d'un air plus pur à respirer, d'une eau plus propre dans nos océans, nos lacs et nos rivières, et d'une économie durable pour les générations à venir. »

