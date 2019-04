Carrefour Forêts 2019 : le rendez-vous incontournable du secteur forestier au Québec est lancé





QUÉBEC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Du 2 au 4 avril, le Carrefour Forêts 2019 réunira quelque 1 500 participants issus du milieu forestier et permettra de faire état des connaissances de pointe à la base de l'aménagement durable des forêts. Ces connaissances, lorsqu'elles sont intégrées à la gestion forestière, permettent de créer de la valeur en générant des gains économiques, environnementaux et sociaux.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a procédé à l'ouverture officielle de ce rassemblement d'envergure qui a pour but de réunir les gestionnaires et les utilisateurs des ressources du territoire forestier pour diffuser les nouvelles connaissances forestières et créer des occasions d'échanges dans une perspective de création de valeur.

Citation :

« La gestion durable des forêts ne peut se faire en vase clos. Une meilleure circulation des connaissances permettra non seulement aux intervenants concernés d'intégrer les nouveaux acquis, mais aussi de créer plus de valeur grâce à l'amélioration de nos pratiques forestières. C'est en investissant dans la recherche et le transfert de connaissances que nous favoriserons l'apport économique, social et environnemental du secteur forestier au bénéfice de la population québécoise. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Organisé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Carrefour Forêts 2019 se déroule du 2 au 4 avril 2019.

Le Carrefour a pour but de favoriser le transfert de connaissances auprès des participants par la diffusion des résultats de recherche, des outils, des stratégies et des orientations, des documents d'analyse ainsi que des méthodes et des processus.

Les activités se concentreront autour de cinq grandes thématiques :

la dynamique naturelle des écosystèmes, l'aménagement écosystémique et la sylviculture;



les changements climatiques;



l'intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion forestière;



les aspects économiques de l'aménagement forestier en forêt publique et en forêt privée;



l'innovation et le développement dans l'industrie des produits forestiers.À l'horaire :

des colloques



des formations;



des ateliers;



une vaste salle d'exposition avec les principaux acteurs du secteur forestier;



des visites terrain;



un concours d'affiches scientifiques pour les étudiants de 2 e et 3 e cycle universitaire; et

plusieurs autres activités qui favoriseront les échanges et le réseautage.

