PBSC Solutions Urbaines Lance sa Solution de Vélopartage Entièrement Électrique à Monaco





Lancement de 300 vélos BOOST à assistance électrique de pointe et 35 stations de recharge intelligentes.



PBSC a de nouveau été sélectionnée pour remplacer un système existant, offrant une technologie munie de nouvelles fonctionnalités spécifiquement conçues pour s'adapter à la topographie escarpée de Monaco.

MONTRÉAL, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBSC Solutions Urbaines, fournisseur mondial de solutions de mobilité urbaine durables, est enthousiaste à l'idée de déployer une solution innovatrice de vélos à assistance électrique dans la Principauté de Monaco après avoir été sélectionnée pour redéfinir leur système de vélopartage actuel.

Le vélo BOOST a été spécialement choisi pour sa technologie d'assistance électrique, réputée pour faciliter les déplacements des cyclistes, notamment lorsqu'ils sillonneront les rues de la Principauté. Le déploiement total prévoit 300 vélos électriques BOOST et 35 stations à recharge intelligente, densifiant le réseau de vélos en libre-service sur l'ensemble de Monaco.

Le système existant sera entièrement renouvelé à tous les niveaux, avec une technologie de pointe et une refonte de l'image de marque qui sera en accord avec les standards élevés de Monaco. Le système, appelé MonaBike, présente plusieurs nouvelles fonctionnalités pour optimiser l'expérience utilisateur. Notre application mobile offre une cartographie intégrée en temps réel qui permet aux cyclistes de localiser facilement les stations et les vélos disponibles pour la location à proximité. Elle permettra également un accès simple et efficace aux vélos grâce au code QR intégré sur les vélos électriques BOOST. De plus, PBSC offrira sa fonctionnalité unique de station-valet qui permet aux gens de louer ou rapporter les vélos indépendamment des stations. Cet avantage sera particulièrement utile lors d'événements prestigieux, tels que le célèbre Grand Prix de Formule 1.



PBSC travaille en collaboration avec la CAM ? la Compagnie des Autobus de Monaco ? afin de permettre aux résidents et aux pendulaires de tirer pleinement parti de toutes les ressources mises à leur disposition par le réseau de transports en commun de Monaco. Le projet est une composante importante du programme Smart City de la Principauté, programme qui vise entre autres à promouvoir massivement les mobilités décarbonées. D'ici la fin de l'été, le réseau MonaBike sera intégré à une application de transport multimodal qui encouragera l'utilisation des mobilités douces et partagées.

Étant l'une des solutions de micromobilité les plus avancées, les vélos électriques de PBSC étofferont l'offre de transport actuelle et faciliteront les trajets de tous. MonaBike est également compatible avec la carte de transit existante permettant aux utilisateurs de louer et rapporter les vélos. Certaines des stations seront installées dans des parcs de stationnements souterrains, invitant les travailleurs pendulaires à garer leur voiture et à monter à vélo : une solution efficace pour combler la mobilité du premier et dernier kilomètre.

«?Nous sommes très heureux de doter Monaco d'un système de vélopartage entièrement électrique, une véritable solution de micromobilité qui améliora les déplacements dans le centre-ville tout en offrant une excellente option pour les 6,2 millions de personnes qui affluent chaque année dans la Principauté. Le vélopartage est un moyen idéal pour se déplacer et profiter de tout ce que Le Rocher de Monaco a à offrir.?»

? Luc Sabbatini, PDG de PBSC Solutions Urbaines

«?Ce déploiement d'une nouvelle solution de vélopartage confirme les orientations prises il y a 9 ans. En juin, ce sera deux fois plus de stations et trois fois plus de vélos encore plus accessibles grâce aux fonctionnalités étendues de la solution PBSC; cette nouvelle offre devrait séduire les utilisateurs actuels et en conquérir de nombreux autres...?»

? Roland de Rechniewski, Directeur d'exploitation de la Compagnie des Autobus de Monaco





À propos de PBSC Solutions Urbaines

En offrant des solutions technologiques durables pour les villes intelligentes, PBSC change le monde, une ville à la fois. En tant que chef de file mondial en technologies de vélopartage et pionnière de la mobilité urbaine, l'équipe de PBSC conçoit, distribue et opère ? directement, à l'aide de sa filiale d'exploitation, ou indirectement, grâce à un réseau mondial de partenaires locaux ? les solutions urbaines les plus avancées et adaptées pour les villes intelligentes. Reconnue comme vecteur d'innovation sociale, PBSC offre actuellement quatre modèles de vélos ? ICONIC, FIT, BOOST et E-FIT ? déployés partout dans le monde et continue d'étendre sa présence à l'international avec plus de 75,000 vélos, 6 350 stations et plus de 250 millions de trajets parcourus jusqu'à présent !!

Pour en apprendre davantage, visitez www.pbsc.com

À propos de la Compagnie des Autobus de Monaco

Concessionnaire du réseau de transport public de la Principauté de Monaco depuis 1939, la CAM s'efforce d'intervenir activement pour atteindre les objectifs de mobilité durable et responsable fixés par le Gouvernement Princier.

Pour en apprendre davantage, visitez www.cam.mc





Source :

Nathalie Doré

PBSC Solutions Urbaines

ndore@pbsc.com

1-450-748-7272 ext. 2039

Photos accompagnant ce communiqué sont disponible à :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a285e91-d672-4a90-b1c0-06bb31940f7e/fr

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc061fb6-cef9-4a2a-94e2-8ca986ca00a7/fr

