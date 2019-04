L'Orchestre du Conservatoire de musique de Trois-Rivières à l'Amphithéâtre Cogeco : « Voyage à travers le XXe siècle »





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Orchestre du Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) invite le public au dernier concert de la série L'Orchestre à l'Amphithéâtre Cogeco de la saison 2018-2019, le dimanche 14 avril à 15 h. La trompettiste Marie-Pier Descôteaux, gagnante du Concours soliste 2018, y interprétera Nightsongs de Peaslee et les musiciens présenteront la Sérénade en fa majeur, op. 3 de Weiner, la Suite pour orchestre à cordes de Rutter et la Sinfonietta de Poulenc, le tout sous la direction de Sébastien Lépine.

« Le public trifluvien aura l'occasion de voir et d'entendre les étudiants des niveaux collégial et universitaire dans un répertoire orchestral mettant en valeur leur talent. Ce concert conclura d'une façon grandiose la programmation 2018-2019 du Conservatoire de musique de Trois-Rivières », mentionne Jean-François Latour, directeur du CMTR.

***

L'Orchestre à l'Amphithéâtre Cogeco

Voyage à travers le XXe siècle

-- Dim. 14 avril | 15 h

Direction : Sébastien Lépine

Soliste : Marie-Pier Descôteaux, trompette

Lieu :

Amphithéâtre Cogeco

100, av. des Draveurs,

Trois-Rivières

Billets : 15 $ | 5 $ étudiants | gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

En vente au Conservatoire et à l'entrée

Renseignements : 819 371-6748

***

À propos du Conservatoire de musique de Trois-Rivières

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 12:20 et diffusé par :