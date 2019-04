Projet pilote réclamé à la STM - Ensemble Montréal demande des métros ouverts toutes les nuits des fins de semaine durant la période estivale





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux besoins des touristes et des Montréalais qui se divertissent la nuit, ou encore pour faciliter la vie des travailleurs nocturnes, Ensemble Montréal propose que la Société de transport de Montréal (STM) lance un projet pilote d'ouverture du métro toutes les nuits des fins de semaine durant la prochaine saison estivale. Le parti déposera une motion à cet effet lors du prochain conseil municipal.

« Ce que nous demandons, c'est que les transports collectifs évoluent pour tenir compte des réalités de la vie dans une métropole vibrante comme Montréal. L'été, on compte plus d'une vingtaine de festivals qui attirent des dizaines de milliers de visiteurs. Ces gens voudraient pouvoir continuer la fête bien après 1h, soit l'heure limite du dernier métro. Avec le métro ouvert la nuit, nous leur offrons un moyen de transport abordable, rapide et sécuritaire, en plus de diminuer le risque qu'ils prennent le volant en état d'ébriété », a expliqué M. Benoît Langevin, conseiller de la Ville du district de Bois-de-Liesse.

La motion de l'Opposition officielle propose que les quatre lignes du métro montréalais demeurent ouvertes la nuit durant 13 fins de semaine, à partir de celle du Grand Prix jusqu'à celle de la fête du Travail. La STM, qui offre déjà un service d'autobus de nuit sur 23 lignes, pourrait s'inspirer des villes de New York, Chicago, Londres ou Berlin, qui ouvrent, à des degrés divers, leurs lignes de métro durant toute la nuit, au grand bonheur des usagers.

« À Londres, la société de transport a ouvert en août 2016 cinq lignes de métro toutes les nuits des fins de semaine. Entre 2016 et 2018, 16,5 millions d'usagers ont utilisé le service nocturne. L'augmentation de la fréquentation du Night Tube a généré environ 334 M$ pour l'économie londonienne en 2017. Même si le projet pilote que nous proposons se fera à plus petite échelle, il ne faut pas négliger l'impact économique favorable qu'il pourrait avoir sur les commerces de la métropole », a ajouté M. Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de transport.

La motion sera débattue lors du conseil municipal du 15 avril prochain.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 11:45 et diffusé par :