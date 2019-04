Avis aux médias - La ministre Marie-Claude Bibeau participera au Congrès annuel de l'Association canadienne des distributeurs de fruits et légumes





OTTAWA, le 2 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'adressera aux membres de l'Association canadienne des distributeurs de fruits et légumes et prendra part à la cérémonie d'inauguration de leur congrès annuel.

Événement

Allocution et inauguration

Date

3 avril 2019

Heure

13 h 10 (heure locale)

Lieu

Palais des congrès de Montréal

1001 Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 1H5

