Young Living fête 25 ans de croissance mondiale





Young Living revient sur les jalons majeurs d'un cheminement de 25 ans, confirmés par des succès fulgurants

LEHI, Utah, 2 avril 2019 /CNW/ -- Young Living Essential Oils, fête aujourd'hui ses 25 ans en tant que leader mondial des huiles essentielles. Pionnière dans le domaine et première entreprise du secteur à franchir le seuil des 25 ans, Young Living, allant au-delà d'une rétrospective élogieuse, se tourne résolument vers l'avenir avec enthousiasme. Depuis 1994, la société compte des livraisons dans plus de 200 pays, soit plus de 600 produits et formulations de santé et de bien-être, propose la gamme d'huiles essentielles la plus large sur le marché et dispose d'un effectif mondial chiffré à près de 4 000 employés. Partant de ce pied et gardant le cap sur l'avenir, Young Living est prête à réaliser son ambitieux Engagement 5 x 5, lequel consiste à ouvrir au moins 25 nouveaux marchés internationaux, à réussir un bilan zéro déchet dans toutes ses installations mondiales, à développer au moins 25 fermes détenues par la société ou les partenaires, à atteindre cinq millions de foyers additionnels et à toucher cinq fois plus d'enfants par le truchement de la Fondation D. Gary Young, Young Living, le tout au cours des cinq prochaines années.

Jared Turner, président et directeur de l'exploitation de Young Living, s'en félicite : « Il est clair que Young Living se démarque dans l'industrie des huiles essentielles. Notre succès n'est pas défini par une seule chose, mais plutôt par notre engagement envers un mode de vie fondé sur le bien-être non toxique, vie entière, notre capacité d'aider des familles du monde entier à développer leur esprit d'entreprise et nos efforts soutenus de redonner aux collectivités mal desservies. Nous entendons travailler consciencieusement pour remplir la mission établie par notre fondateur, D. Gary Young, c'est-à-dire pour faire en sorte que chaque foyer du monde bénéficie d'huiles essentielles de la plus haute qualité. » Les consommateurs peuvent toujours acheter en toute confiance parce qu'ils savent que le procédé breveté Seed to Seal® (de la semence au scellage) de Young Living, son engagement qualité, une référence sans égale et sans précédent au rayon des huiles essentielles authentiques et efficaces, ne sera jamais compromis.

Mary Young, cofondatrice et chef de la direction, en fait écho : « Nous sommes très enthousiastes de poursuivre notre activité avec imagination et créativité, à l'idée d'aller de l'avant en gardant le cap sur nos objectifs, lesquels vont façonner les 25 prochaines années, et d'affirmer notre détermination positive en nous aidant mutuellement à réaliser notre plein potentiel. » Forte d'une clientèle chiffrée à 6 millions de membres, à laquelle s'ajoutent chaque année des millions d'adeptes Young LIving, la société s'attend à voir son influence, voire son impact mondial, continuer à grandir et à changer le monde!

À propos de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, établie à Lehi, en Utah, est le leader mondial au rayon des huiles essentielles, offrant les produits infusés d'huile de la plus haute qualité disponibles. Young Living prend à coeur son leadership du secteur, son rôle d'impulsion, en établissant la norme avec son procédé breveté Seed to Seal® (de la semence au scellage), son engagement qualité, qui repose sur trois piliers stratégiques : approvisionnement, science et normes. Ces trois piliers, aussi des principes directeurs, aident Young Living à protéger la planète et à fournir des produits purs et authentiques que ses membres peuvent utiliser en toute confiance et partager avec leurs amis et leur famille. Les produits Young Living -- qui proviennent tous de fermes appartenant à la société, à des partenaires et à des fournisseurs certifiés Seed to Seal -- ne favorisent pas seulement un mode de vie sain, ils offrent également aux membres dans le monde entier, chiffrés à plus de six (6) millions, la possibilité de trouver une raison d'être et un bien-être vie entière en harmonisant leur travail avec leurs valeurs et leur passion. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur YoungLiving.com , suivez notre enseigne @younglivingeo sur Twitter ou aimez-nous sur Facebook .

