Lancement de campagne du SCFP - Plaidoyer pour des soins à domicile publics et de qualité

MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) lance aujourd'hui une campagne publicitaire et de mobilisation en faveur des soins à domicile publics. Après des années de compressions et de privatisation menées par le gouvernement Couillard, le personnel est à bout de souffle; la qualité et l'accessibilité des services sont compromises. Le gouvernement Legault a annoncé un réinvestissement important dans son premier budget le 21 avril, mais va-t-il éparpiller ces sommes dans des services privatisés et des contrats de sous-traitance?

La campagne du SCFP souligne que ce sont les employés du réseau public qui offrent la meilleure qualité de services. Ils bénéficient d'une formation et d'un encadrement supérieurs. Ils sont aussi pleinement intégrés au réseau, donc assurent une meilleure coordination entre les différents intervenants : soins infirmiers, soins médicaux, services professionnels, tenue des dossiers, etc.

« Les soins à domicile au privé, c'est plus de roulement de personnel, moins de formation et moins de coordination avec le réseau. C'est pour ça que la Colombie-Britannique vient de ramener tous les soins à domicile dans le giron public », d'expliquer Frédéric Brisson, président du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP).

« Le choix est simple : pour visiter votre père ou votre mère, votre frère ou votre soeur, votre conjoint ou votre enfant, à qui faites-vous le plus confiance? Aux employés du réseau public? Ou aux employés d'une entreprise privée de sous-traitance », d'ajouter ce dernier.

La campagne met donc en lumière le rôle vital des auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) du réseau public qui sont le pivot des équipes de soins à domicile. Le site scfpensante.ca propose les témoignages de quatre d'entre eux qui font part des besoins criants de la population et des moyens requis pour les combler.

Le SCFP suggère aussi aux citoyennes et citoyens d'envoyer une lettre à leur député, laquelle peut être consultée à scfpensante.ca/participez.

On y lit : « Le réseau de la santé n'est pas une entreprise. Il faut remettre les patients et leurs besoins au coeur de nos décisions et donner au personnel les outils et le soutien dont ils ont besoin pour faire leur travail. [...] Mais pour s'assurer qu'on se dirige dans la bonne direction, il faut s'assurer que les soins demeurent publics et accessibles. [...] Dans l'intérêt des patients et de leurs besoins, c'est le temps de mettre fin à la privatisation et à la sous-traitance dans les soins à domicile ».

Des publicités seront aussi diffusées dans les médias sociaux de plusieurs régions durant les prochaines semaines.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 24 500 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

