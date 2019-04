ICT Expo présente les solutions Smart City





Sous le thème Smart City ? Smart Living, l'Expo HKTDC International ICT se tiendra au Convention and Exhibition Centre de Hong Kong du 13 au 16 avril, présentant une gamme de solutions allant de l'économie intelligente à l'environnement intelligent, en passant par le gouvernement intelligent, le mode de vie intelligent, la mobilité intelligente et les personnes intelligentes.

Le Bureau du Chief Information Officer du gouvernement mettra sur pied le "Smart Government Pavilion" pour présenter des initiatives en matière d'innovation et de technologie (I&T) telles que l'identité électronique (eID), les lampadaires intelligents permettant de suivre le trafic et de collecter des données environnementales, les systèmes de transport intelligents utilisant des unités embarquées et l'utilisation des technologies de réalité virtuelle pour la formation. Le Pavillon présentera également le prochain "Smart Government Innovation Lab" qui vise à faciliter l'adoption de la technologie et de l'innovation pour améliorer les services publics en invitant l'industrie à présenter des propositions d'applications et de produits pour relever les défis des services publics, et en effectuant des essais et des tests technologiques des propositions les plus adaptées.

Un pavillon du gouvernement de Hangzhou présentera sa plateforme City Brain, qui utilise le big data, le cloud computing et l'intelligence artificielle pour offrir des solutions de gestion urbaine. Le système sera utilisé lors des Jeux asiatiques de 2022 à Hangzhou pour aider à gérer les sites, les événements et les participants. Ce projet est dirigé par le Dr Wang Jian, fondateur d'Alibaba Cloud et architecte en chef de cette plate-forme, qui organisera un séminaire le 15 avril pour partager ses applications innovantes.

Plus de 30 entreprises françaises - multinationales, PME et start-ups tech - se sont regroupées pour former le So French So Innovative Pavilion, dont Capgemini, Schneider Electric, STMicroelectronics et plus encore. Certaines des entreprises participantes organiseront des séminaires et des démonstrations thématiques pendant le salon (15-16 avril) pour partager des solutions de ville intelligente.

Parmi les autres exposants clés figurent Cyberport, Airport Authority Hong Kong, Jetco, Microsoft, NEC, Hong Kong Science Park, SenseTime, Smart City Consortium et Xiao-i, ainsi que plusieurs centres locaux de recherche et développement, dont le Logistics and Supply Chain MultiTech R&D Centre (LSCM), le Automotive Parts and Accessory Systems (APAS) R&D Centre, et le Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute (ASTRI).

La HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Édition du printemps) sera organisée en même temps que l'ICT Expo.

