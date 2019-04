Tourisme Montréal lance deux nouvelles signatures pour son secteur du tourisme d'affaires





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal présente deux nouvelles identités visuelles adaptées pour le marché des réunions et de congrès ainsi que pour le marché sportif dans l'objectif de se différencier : « Événements d'affaires Montréal » et « Événements sportifs Montréal ». Ce positionnement, qui s'inscrit en concertation avec la signature Montréal Works for You*, devient donc une marque de commerce propre pour promouvoir Montréal à l'étranger sur le marché des affaires hautement concurrentiel.

« Nous poursuivrons nos efforts de démarchage devant la concurrence en misant sur nos forces : notre travail d'équipe, la synergie du milieu et la qualité des services offerts. Montréal est une ville accessible où il est facile de faire des affaires. Nous savons que l'expérience des délégués sera positive », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Cette signature est l'engagement ferme que Montréal est une ville qui répond à tous les besoins des organisateurs de congrès et événements sportifs. Avec nos partenaires montréalais, nous parlons d'une même voix pour permettre à Montréal de s'imposer comme grande destination de réunions, de congrès et d'événements sportifs sur les marchés étrangers », a ajouté Mylène Gagnon, vice-présidente Ventes et Services aux congrès de Tourisme Montréal.

Le tourisme a généré approximativement 4,5 milliards de dépenses touristiques totales à Montréal en 2018. Le tourisme d'affaires représente environ 21 % de ces dépenses et constitue un secteur aux retombées économiques très lucratif. Effectivement, un délégué qui séjourne en ville dépense autour de 400 $ quotidiennement, ce qui représente des fonds additionnels pour l'écosystème touristique.

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

*Montréal, là pour vous - traduction libre en français puisque la signature s'adresse à un public unilingue anglophone basé à international.

