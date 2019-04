La European Leveraged Finance Alliance publie le premier volet de sa nouvelle série d'ELFA Insights et lance un appel pour plus d'accessibilité, de cohérence et de contenu dans les rapports des emprunteurs





La European Leveraged Finance Alliance (ELFA), une association professionnelle d'investisseurs actifs sur le marché européen du financement avec effet de levier, a publié aujourd'hui le premier volet de sa nouvelle série d'ELFA Insights, sollicitant une amélioration des éléments d'information clés divulgués par les emprunteurs aux investisseurs.

La série d'ELFA Insights a été conçue comme une plateforme devant permettre aux membres investisseurs de l'ELFA d'exprimer leurs opinions relatives aux problèmes liés à la divulgation d'informations, à la transparence et aux pratiques du marché. Cette initiative reflète la mission que s'est fixée l'ELFA de faciliter l'engagement de ses membres envers le marché en général et le grand public.

Ce premier volet met en évidence l'importance de l'accessibilité, de la cohérence et du contenu des rapports financiers émis par les emprunteurs et exhorte les investisseurs à agir de façon proactive, de concert avec les entreprises pour obtenir des avancées dans ces domaines.

« Des pratiques telles que celles qui consistent à dissimuler des clauses de contrat complexes et risquées dans d'épais documents d'offre, à empêcher toute discussion y afférente lors de présentations, à conserver des informations financières périodiques sur des sites Internet protégés par mots de passe, et à utiliser des définitions financières vagues et incohérentes dans les calculs prévus par les clauses, sont inadaptées et incompatibles avec le fonctionnement optimal du marché. »

Au cours des mois à venir, des enquêtes approfondies relatives à chacun de ces éléments succéderont à ce premier volet. Le comité exécutif de l'ELFA espère que cette série permettra de mieux comprendre les conséquences de ces mauvaises pratiques du marché tout en proposant des solutions pour oeuvrer en faveur d'un meilleur fonctionnement du marché européen des titres à rendement élevé.

Le premier volet de la série d'ELFA Insights est disponible au téléchargement sur notre site Internet à l'adresse suivante : https://elfainvestors.com/elfa-insights-series.

À PROPOS DE L'ELFA :

L'ELFA est une association professionnelle regroupant des investisseurs du secteur du financement avec effet de levier, cherchant à créer un marché plus résistant, transparent et efficace tout en portant la voix de la communauté d'investisseurs. Notre ensemble d'investisseurs de tous horizons s'engage avec d'autres professionnels du secteur afin de former aux bonnes pratiques et à la transparence et d'en assurer la promotion.

L'ELFA est une entité buy side indépendante associée à la division titres à haut rendement de l'Association for Financial Markets in Europe (AFME). L'article dont il est question dans le présent communiqué de presse illustre le point de vue de l'ELFA et non celui de l'AFME.

