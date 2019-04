Le gouvernement du Canada annonce la première vague de financement dans le cadre du Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme





De nouveaux projets aideront les Canadiens ayant un trouble du spectre autistique ou qui sont touchés directement par cette affection.

OTTAWA, le 2 avril 2019 /CNW/ - Le trouble du spectre autistique (TSA) est une affection complexe et permanente qui touche non seulement la personne atteinte, mais aussi sa famille, ses aidants et sa collectivité. Les répercussions du TSA sont importantes et représentent des défis divers à différents moments de la vie.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui que des fonds seraient versés à un projet communautaire visant à mieux répondre aux besoins complexes des personnes présentant un TSA, et ce tout au long de leur vie, ainsi qu'aux besoins des membres de leur famille et de leurs aidants. Ces projets favoriseront en priorité le passage de l'adolescence à l'âge adulte et de l'âge adulte au troisième âge.

Les projets financés par le bias du Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme permettront aux Canadiens présentant un TSA, aux membres de leur famille et à leurs aidants d'acquérir des connaissances, d'obtenir des ressources et de développer leurs compétences. Les fonds aideront aussi les communautés à avoir les capacités nécessaires pour s'attaquer aux défis que pose l'autisme. Ce soutien est essentiel pour aider les Canadiens vivant avec un TSA à maintenir une santé et un bien?être optimaux.

Le tout premier dans la série de projets, Autism Nova Scotia recevra plus de 800?000 dollars pour raviver le programme Healthy Relationships, Sexuality and Autism (HRSA), destiné aux adultes de 18 ans et plus, vivant avec un TSA, de partout dans la région Atlantique du Canada. Les objectifs du HRSA visent à améliorer la santé sexuelle, la qualité de vie ainsi que le bien-être à long terme des adultes vivant avec un TSA, et également d'améliorer la capacité des prestataires de services de fournir des ressources éducatives sexuelles à ces individus ainsi que leurs familles et le personnel soignant.

« C'est avec plaisir que j'annonce que des fonds seront investis pour aider à prendre en charge certains des problèmes difficiles et complexes auxquels les Canadiens autistes et les personnes touchées par cette maladie sont confrontés. L'investissement annoncé aujourd'hui vise à financer des projets de proximité qui aideront les Canadiens touchés directement ou indirectement par le TSA, là où ils ont besoin le plus de soutien et quand ils en ont le plus besoin. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

«?La santé et l'éducation sexuelle sont souvent inaccessibles aux adultes touchés par l'autisme. Ce nouveau financement ravivera le programme Healthy Relationships, Sexuality and Autism de partout dans la région Atlantique du Canada et permettra de créer des occasions tangibles pour les personnes touchées par un TSA d'améliorer leur santé sexuelle, leur qualité de vie et leur bien-être à long terme. »

Cynthia Carroll

Directrice générale, Autism Nova Scotia

Le TSA est un trouble neurodéveloppemental qui fait référence à une série d'affections caractérisées par des difficultés sur le plan des aptitudes sociales, des comportements répétitifs, de la parole et de la communication non verbale.

Environ 1 enfant ou jeune canadien de 5 à 17 ans sur 66 est diagnostiqué comme étant atteint d'autisme. On diagnostique un TSA 4,5 fois plus souvent chez les garçons que les filles.

Le budget de 2018 prévoyait 20 millions de dollars sur cinq ans pour mieux répondre aux besoins des Canadiens vivant avec un TSA, ainsi qu'à ceux de leurs familles et de leurs aidants. De ce montant total, 9,1 millions de dollars ont été investis pour créer le Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme afin d'échanger et de mettre en application des connaissances, et d'adopter une démarche à volets multiples pour aider les Canadiens touchés par le TSA grâce à la participation de partenaires de divers secteurs.

En octobre 2018, il a été annoncé que plus de 10 millions de dollars seraient versés au Pacific Autism Family Network et à la Miriam pour la création du Réseau d'échange et de ressources nationales sur l'autisme et les déficiences intellectuelles (AIDE), soit un site Web national et un centre de ressources en ligne à l'intention de la population canadienne. Le Réseau AIDE fournira un accès centralisé aux plus récentes études et ressources, ainsi qu'aux plus récents renseignements et types de soutien fondés sur des données probantes sur les TSA dans les deux langues officielles.

