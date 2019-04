Le Center for Financial Professionals présente les résultats de l'étude FinTech Leaders 2019 - la « voix du marché » et le classement des meilleures entreprises FinTech





FinTech Leaders 2019 - un rapport complet comprenant plus de 850 points de vue d'utilisateurs finaux sur l'écosystème de la technologie financière

LONDRES, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le Center for Financial Professionals (CeFPro) a publié aujourd'hui le FinTech Leaders Report 2019 ; une étude menée par le secteur, en toute indépendance, par le Conseil consultatif FinTech spécialisé du CeFPro, composé de plus de soixante spécialistes ; comprenant également plus de 850 points de vue d'utilisateurs finaux de la communauté des professionnels du CeFPro des domaines de la finance, des technologies, des activités opérationnelles, du risque et de la conformité.

Lindsey Burik, membre du Conseil consultatif FinTech du CeFPro et responsable du Courtage électronique chez Mizuho Securities, a déclaré : « Pour le public, l'un des plus gros problèmes dans l'espace FinTech est de faire le tri dans ce qui est disponible, savoir l'utiliser et en définitive, répondre à la question, 'en quoi cela va-t-il m'être utile ?' Je pense que les recherches du CeFPro vont apporter une réponse et une expertise franches et rapides dont le secteur a besoin. »

Les entreprises technologiques établies, les nouveaux acteurs de la FinTech et les institutions financières de l'ensemble de l'écosystème mondial font partie des leaders de la FinTech : le classement des cinquante premières entreprises, dans plus de 20 catégories diverses et variées, comme l'intelligence artificielle, les marchés de capitaux, les activités bancaires fondamentales, la lutte contre la criminalité financière, les services professionnels et bien d'autres. Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante : www.cefpro.com/regportal-ft-leaders.

Les recherches intégrées dans le FinTech Leaders Report 2019 du CeFPro indiquent que les trois principales priorités d'investissement sur le marché sont la lutte contre la fraude, les paiements et la RegTech ; tandis que la gouvernance des données, la lutte contre le blanchiment de capitaux et la vérification de l'identité de votre client sont les principales priorités de la RegTech. En outre, le rapport cite un certain nombre d'études de cas réalisées par des sociétés financières et technologiques de premier plan.

Marcela Londono, membre du Conseil consultatif FinTech du CeFPro et présidente adjointe chargé de la Gestion de la trésorerie de l'entreprise dans le domaine de la FinTech, département Customer Intelligence Unit de la Deutsche Bank, voit dans ce rapport, « une étude FinTech véritablement mondiale, offrant des points de vue de spécialistes indépendants par rapport au secteur, ce qui est déterminent en vue de garder un oeil sur les tendances du marché et repérer les signaux annonciateurs de changements, qui sont le moteur du secteur. C'est fondamental pour percevoir les problématique les plus actuelles, atténuer le risque et tirer parti des possibilités offertes par la révolution technologique qui fait évoluer la finance. »

Téléchargez gratuitement le rapport complet et les classements, en cliquant sur le lien suivant : www.cefpro.com/regportal-ft-leaders.

Contact :

Shannon Mason

shannon.mason@cefpro.com

+44(0)20-7164-6582 / +1-888-677-7007

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 11:01 et diffusé par :