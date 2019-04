Montréal, arts interculturels dévoile la programmation de la série Black.art.empowerment





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Du 8 au 27 avril 2019, le MAI (Montréal, arts interculturels) proposera pour la première fois une série exceptionnelle dédiée aux arts des communautés noires. 3 semaines d'évènements où se succéderont les performances de 4 artistes internationaux interdisciplinaires, entourée d'un volet de 3 conférences autour des enjeux et des expériences relatives aux droits civils et à l'engagement social.

Programmation du volet performances

Séancers

12 - 13 avril

Jaamil Olawale Kosoko (NEW YORK)

Kosoko traite de l'expérience fugitive du peuple noir avec grandeur, opulence et audace. Engageant spiritualité, émotivité et théorie, il remixe l'histoire américaine au moyen d'idéologies afro-futuristes et afro-pessimistes. Poète, curateur et artiste de la performance aux origines nigérianes et américaines, Kosoko est natif de Detroit au Michigan.

$ELFIE$

17 - 18 avril

Marikiscrycrycry (LONDRES)

$ELFIE$, est la troisième performance d'une série qui mobilise l'esthétique noire et queer contre le climat politique actuel. Marikiscrycrycry creuse les systèmes chorégraphiques complexes et explore la danse jusqu'à ses limites tumultueuses entre possibilité et marginalisation.

AFROGALACTICA: A brief history of the future

19 - 20 avril

Kapwani Kiwanga (PARIS)

Dans cette oeuvre mêlant lecture vivante et projection vidéo, Kapwani Kiwanga, dans son rôle d'anthropologue du futur, se questionne sur certains des thèmes phares de l'afrofuturisme et sur leur influence dans la genèse de l'Agence spatiale des États-Unis d'Afrique.

terrestrial

26 - 27 avril

jumatatu m. poe (PHILADELPHIE + NEW YORK)

Avec terrestrial, jumatatu m. poe nous rappelle que les personnes noires possèdent un passé territorial long et lointain, passé qui survivra au suprémacisme blanc et à l'oppression caractéristique des cinq derniers siècles. poe, s'interroge notamment sur la façon d'être une créature qui navigue entre résistance et ravissement.

Programmation du volet conférences

OUVERTURE : I SEE

8 avril de 18h à 19h

Mot de Rhodnie Désir et de 2 jeunes leaders du Projets Filles de la Maison d'Haïti. Performance salutaire de Ronald Nazaire (Rara Soley) et Kevin Deer.

LABO 1 : I SPEAK

8 avril de 19 à 21h

Engone Endong, Will Prosper, Sarah Hinse et 2 jeunes leaders de Projets Filles/Maison d'Haïti.

Retracer, verbaliser, actualiser, réécrire pour mieux se réapproprier rythmiquement les discours importants de leaders noirs, du continent africain jusqu'aux Amériques : c'est la mission que se donne les 4 artistes présents.

LABO 2 : I DO

13 avril de 14h à 16h

Veeby, Dimani Mathieu Cassendo, Dorothy Alexandre et une jeune leader de Projets Filles/Maison d'Haïti.

À l'ère du numérique, quels outils nos générations peuvent-elles réfléchir pour nos communautés ? Ces 4 personnes se le sont demandées et nous proposent des actions concrètes afin d'être un trait d'union socialement engagé vers le futur.

LABO 3 : I AMovement

27 avril de 14h à 16h

Pierre-Michel «Afternoon», Julio Hong et 2 jeunes leaders de Bout du monde.

En somme de cette semaine, comment faire bouger les réflexions du stade du mouvement des idées, social au mouvement corporel ? Quel avenir le corps peut--il capter puis traverser ? Vivez un atelier où le movement dansé communique avec le mouvement- au sens large.

À propos de MAI (Montréal, arts interculturels)

Fondé en 1999, MAI (Montréal, arts interculturels) est un organisme à but non lucratif qui soutient le développement, la création, la présentation et la promotion des arts interculturels destinés à des publics variés. La programmation du MAI met de l'avant des pratiques hybrides et innovantes en danse, théâtre, arts visuels, arts de la parole, performance, musique et arts interdisciplinaires, tout en tissant des liens entre les artistes et les communautés locales à travers son programme Public +.

m-a-i.qc.ca · fb.com/montrealartsinterculturels · twitter.com/mtlartsinter

SOURCE Montréal, arts interculturels (MAI)

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :