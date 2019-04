L'Université Concordia et ses partenaires lancent FUSION, premier réseau national d'innovation en perfectionnement des compétences





Le projet de 2,5 millions de dollars du Centre des Compétences futures

préparera les étudiants pour l'économie de demain

MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Université Concordia a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau réseau national d'universités visant à accélérer l'expérimentation et à multiplier les approches efficaces en matière de perfectionnement des compétences. FUSION, le Future Skills Innovation Network (« réseau d'innovation en compétences futures ») explorera de nouvelles façons de s'assurer que les diplômés universitaires seront prêts à travailler dans un monde en évolution rapide.

FUSION regroupe six établissements : Concordia, dont l'initiative a mené à la formation du réseau, ainsi que l'Université Simon Fraser, l'Université de Calgary, l'Université de la Saskatchewan, l'Université Carleton et l'Université Memorial. Le Centre des Compétences futures du gouvernement du Canada investira 2,5 millions de dollars pour appuyer le réseau durant une période initiale de deux ans.

Les projets pilotes du réseau sont axés sur le développement de formes plus inclusives de perfectionnement des compétences, conformément à ses trois priorités : intégrer davantage de perfectionnement des compétences dans l'apprentissage formel et informel; élaborer des formats d'apprentissage plus souples pour faciliter l'acquisition des compétences; augmenter l'accès et la réussite au postsecondaire des étudiants sous-représentés, en ciblant notamment les étudiants autochtones, en situation de handicap et racialisés ainsi que les femmes dans les STIM.

Au cours des deux premières années du projet, les efforts de FUSION profiteront à quelque 1 500 étudiants et étudiantes inscrits à des programmes donnant droit à des crédits. Le réseau entend également ouvrir des accès à l'enseignement universitaire en établissant des partenariats avec des écoles primaires et secondaires, des collèges et des cégeps, des centres d'emploi, des organismes sans but lucratif ainsi que des programmes financés par le gouvernement. Enfin, FUSION enrichira l'écosystème du Centre des Compétences futures au moyen de recherches, de données, de méthodologies et de formats de programme.

Comme l'explique le vice-recteur exécutif aux affaires académiques de l'Université Concordia, Graham Carr : « Dans l'économie mondialisée en évolution rapide d'aujourd'hui, nombre d'employeurs favorisent un recrutement axé sur les compétences. Les universités doivent donc doter les étudiants d'un savoir-faire technique et de compétences générales qu'ils peuvent mettre à profit pour réussir. FUSION constitue une expérience importante en ce sens. L'initiative s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans les efforts que Concordia déploie depuis toujours afin de bâtir des parcours éducatifs qui préparent les étudiants aux réalités de la vie après l'obtention de leur diplôme. »

Pour sa part, Sandra Gabriele, vice-rectrice exécutive adjointe à l'innovation en enseignement et en apprentissage de Concordia, et responsable de FUSION à l'Université, ajoute : « L'objectif du réseau est d'innover et de faire connaître de nouvelles méthodes de formation axée sur les compétences, mais le réseau lui-même est également novateur et comble un manque important. Il s'agit en effet de la première initiative de collaboration interuniversitaire promouvant le développement des compétences de la main-d'oeuvre si cruciales pour la compétitivité internationale du Canada et, par conséquent, l'emploi de la génération à venir. Nous sommes fiers d'avoir lancé ce réseau et collaborons déjà avec nos partenaires à la conception de divers projets. »

« Le Centre des Compétences futures est ravi de s'associer à l'Université Concordia et à d'autres universités canadiennes dans le cadre de leur projet "FUSION". Ce projet permettra d'aider les jeunes Canadiens et les jeunes Canadiennes à enrichir la base de données probantes dans le domaine de la recherche sur le développement des compétences », déclare Melanie Wright, directrice générale par intérim du Centre des Compétences futures.

FUSION est un des six projets dévoilés aujourd'hui par Compétences futures. « Le monde du travail évolue, et les Canadiens doivent être bien outillés pour saisir les occasions qui s'offrent à eux. Compétences futures s'inscrit dans le plan du gouvernement de constituer une main-d'oeuvre souple capable de trouver et de conserver de bons emplois bien rémunérés, et de renforcer la classe moyenne afin que chacun ait une chance réelle de réussir. Ces six projets constituent une étape importante vers la réalisation de cette vision. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail.

