The Cliburn nomme Marin Alsop présidente du jury de 2021

FORT WORTH, Texas, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Cliburn a annoncé aujourd'hui que Marin Alsop sera présidente du jury du seizième concours international de piano Van Cliburn, qui se déroulera du 28 mai au 12 juin 2021 au Bass Performance Hall de Fort Worth, au Texas, É.-U.

Largement reconnu comme le concours de musique prééminent dans le monde, le concours international de piano Van Cliburn a été créé pour diffuser l'excellence en musique classique auprès du plus grand public possible et lancer la carrière de ses lauréats tous les quatre ans. S'inspirant d'une riche tradition datant de sa création en 1962 en l'honneur de Van Cliburn et de sa vision, à savoir d'utiliser la musique pour servir le public et faire tomber les barrières, le concours tente, avec chaque édition, d'atteindre les normes artistiques les plus élevées, tout en utilisant des outils contemporains pour atteindre de plus en plus de gens. Les meilleurs pianistes de 18 à 30 ans au monde s'affrontent pour remporter la médaille d'or devant un public rassemblé à Fort Worth au Texas et plus de cinq millions de spectateurs en ligne. Au-delà des récompenses en argent, les lauréats d'une médaille Cliburn ont accès à des services de gestion complète de leur carrière, à du soutien artistique et à des initiatives publicitaires d'envergure pour les trois années qui suivent le concours.

Une des conductrices les plus distinguées et novatrices au monde, Marin Alsop joue trois rôles d'importance sur trois continents : directrice musicale de l'orchestre symphonique de Baltimore depuis 2007; conductrice principale et directrice musicale de l'orchestre symphonique de l'État de São Paulo depuis 2012; et conductrice en chef de l'orchestre symphonique de la radio ORF Vienna de Vienne à compter de septembre 2019. Parmi ses nombreux prix et postes académiques, notons qu'elle est la seule conductrice à avoir reçu la prestigieuse bourse MacArthur. Elle est membre de l'Académie Royale de Musique et de la Société philharmonique royale, et a reçu le prix Cristal du Forum économique mondial. Elle a aussi été nommée directrice des conducteurs nouvellement diplômés du Johns Hopkins Peabody Institute.

En plus de son rôle de présidente du jury, Marin sera conductrice de l'orchestre symphonique de Fort Worth en compagnie des six finalistes du dernier tour du concours. En tant que présidente, elle supervisera le processus de sélection des membres du jury et les conseillera quant aux règles et procédures à suivre. Elle donnera aussi le ton des réunions du jury et déterminera son mandat. Elle ne votera toutefois pas durant le concours, à moins que deux finalistes arrivent ex æquo au dernier tour.

La carrière fulgurante de Marin Alsop a été lancée en 1989, lorsqu'elle est devenue la première femme à recevoir le prix Koussevitzky du Tanglewood Music Center et qu'elle a commencé à étudier avec son mentor, Leonard Bernstein. Au cours des trois décennies suivantes, elle est devenue la première directrice musicale d'un grand orchestre américain et la première conductrice en chef de ses trois orchestres et de la dernière soirée des Proms anglais. Elle sera aussi la première présidente du jury et conductrice du concours international de piano Van Cliburn.

« Ce nouveau partenariat avec Marin Alsop nous ravit », a affirmé Jacques Marquis, président et directeur général de Cliburn. « Marin joue non seulement un rôle d'importance sur la scène musicale classique internationale, mais elle est également une conductrice exceptionnelle réputée pour son engagement envers les nouveaux publics et les jeunes artistes. Chacun de ces attributs s'inscrit parfaitement dans la mission de Cliburn et les objectifs de notre concours. Nous avons hâte de travailler de près avec elle pour propager la musique classique dans le monde et lancer la carrière de nos nouveaux lauréats. »

« J'ai hâte de travailler avec les jeunes pianistes talentueux du concours Cliburn », a expliqué Marin Alsop. « Le fait de collaborer avec cette organisation de classe mondiale dévouée à l'encadrement des générations futures s'aligne sur mon engagement envers l'éducation et ma passion pour les jeunes musiciens. »

MARIN ALSOP

Marin Alsop est une personnalité inspirante et puissante de la scène musicale internationale, une directrice musicale de vision et de distinction qui croit passionnément que « la musique a le pouvoir de transformer des vies ». Elle est reconnue dans le monde pour son approche novatrice face à la programmation et son engagement profond envers l'éducation et le développement des publics de tous les âges.

Sa réussite exceptionnelle en tant que directrice musicale de l'orchestre symphonique de Baltimore (BSO) depuis 2007 a été soulignée par deux prolongations de mandat, avec une confirmation jusqu'en 2021. Durant ledit mandat artistique, Marin Alsop a dirigé l'orchestre lors de sa première tournée européenne des Proms de la BBC et du Festival mondial d'Édimbourg, en plus d'avoir créé plusieurs initiatives audacieuses : « OrchKids » pour les jeunes les plus pauvres de la ville et la BSO Academy et les Rusty Musicians pour les musiciens amateurs adultes. Marin Alsop est devenue conductrice principale et directrice musicale de l'orchestre symphonique de São Paulo (OSESP) en 2012, où elle continue d'orienter la programmation et les activités de rayonnement très créatives de l'organisation, qu'elle dirige sur la scène internationale, notamment durant une tournée asiatique en 2019 comprenant deux concerts au Festival des arts de Hong Kong, et trois tournées européennes incluant des prestations acclamées durant des festivals d'été d'envergure, dont le Festival de Lucerne et d'autres événements à Amsterdam, Berlin, Paris, Salzbourg et Vienne. À la fin de 2019, son contrat expirera et elle deviendra conductrice émérite. En septembre 2019, Marin Alsop deviendra conductrice en chef de l'orchestre symphonique de la radio ORF Vienna de Vienne.

Marin dirige les plus grands orchestres du monde, avec des apparitions récentes et futures sur la scène européenne, notamment avec l'orchestre royal Concertgebouw, la Filarmonica della Scala, l'orchestre des festivals de Budapest, l'orchestre symphonique national danois et l'orchestre de Paris. Elle entretient également des relations de longue date avec l'orchestre symphonique de Londres (LSO) et l'orchestre philharmonique de Londres (LPO). Aux États-Unis, Marin Alsop dirige souvent les orchestres symphoniques de Philadelphie, Cleveland et Chicago, notamment lors de leur programme de résidence estivale à Saratoga, Blossom et Ravinia. La saison 2018-2019 sera notamment ponctuée de concerts en compagnie des organisations suivantes : le Gewandhausorchester Leipzig, l'orchestre philharmonique d'Israël, l'orchestre national espagnol et l'orchestre national de France, et ce, suite à ses débuts lors des festivals d'été de Grafenegg et MITO en compagnie de l'orchestre philharmonique royal, en plus d'une seconde résidence à l'orchestre Britten-Pears du Snape Proms.

Au Southbank Centre de Londres, où Marin est artiste en résidence, elle a dirigé cette saison Ein Deutsches Requiem de Brahm en compagnie de l'Orchestra of the Age of Enlightenment, après avoir fait une apparition avec l'orchestre aux Proms de la BBC. En septembre 2013, Marin Alsop a marqué l'histoire en devenant la première conductrice de la dernière soirée des Proms de la BBC, qu'elle a dirigée à nouveau en 2015.

Sa discographie impressionnante lui a mérité plusieurs prix Gramophone et inclut les cycles Naxos très acclamés de Brahms en compagnie du LPO et de MDR Leipzig, Dvo?ák avec le BSO, Prokofiev avec l'OSESP et d'autres enregistrements pour Decca Classics, Harmonia Mundi et Sony Classical. Elle fait preuve de dévouement envers la musique nouvelle, un dévouement qu'elle concrétise depuis 25 ans à titre de directrice musicale du festival Cabrillo de musique contemporaine de Californie.

En 2019, Marin Alsop a reçu le prestigieux prix Cristal du Forum économique mondial et elle est la seule conductrice à avoir reçu la bourse MacArthur distinguée. Parmi ses nombreux prix et rôles académiques, notons qu'elle est membre honorifique de l'Académie Royale de Musique et de la Société Philharmonique Royale, et qu'elle a récemment été nommée directrice des conducteurs nouvellement diplômés du John Hopkins Peabody Institute. Elle a étudié à la Juilliard School et à l'université de Yale, qui lui a remis un doctorat honorifique en 2017. Sa carrière de conductrice a été lancée en 1989, lorsqu'elle est devenue la première femme à recevoir le prix Koussevitzky du Tanglewood Music Center et a commencé à étudier avec son plus important mentor, Leonard Bernstein.

À PROPOS DU CLIBURN

The Cliburn fait connaître le piano classique partout dans le monde. Ses concours internationaux, programmes éducatifs et séries de concerts personnifient un engagement durable envers l'excellence artistique et la découverte de nouveaux artistes. Créé à Fort Worth au Texas aux États-Unis en 1962, le concours international quadriennal de piano Van Cliburn (seizième édition du 27 mai au 12 juin 2021) demeure l'expression la plus concrète de cette mission et se consacre, comme toujours, à ses idéaux d'origine, à savoir soutenir et lancer la carrière d'artistes émergents de 18 à 30 ans. Elle transmet le pouvoir transformateur de la musique auprès d'un vaste public mondial à l'aide de webémissions pleinement produites et d'offres de services de gestion de carrière complète et de réservation de concerts à ses lauréats. Pour renforcer sa mission, The Cliburn produit aussi le concours international de piano junior et le festival pour pianistes d'exception de 13 à 17 ans (seconde édition du 31 mai au 8 juin 2019), ainsi que le concours international de piano amateur destiné aux pianistes non professionnels exceptionnels de 35 ans et plus (huitième édition du 24 au 30 mai 2020).

Sur un cycle de quatre ans, The Cliburn contribue au paysage cultural du nord du Texas en offrant plus de 170 spectacles de musique classique au profit de 150 000 personnes dans le cadre de concours, de concerts communautaires gratuits et de sa série de concerts Cliburn signature au Bass Performance Hall, au Kimbell Art Museum Piano Pavilion, au musée d'art moderne de Fort Worth et au Scat Jazz Lounge. Il présente 1 000 programmes d'éducation musicale interactifs en classe à plus de 200 000 élèves de l'élémentaire. Durant cette même période, il attire l'attention du monde entier en accueillant plus de cinq millions de visiteurs de 170 pays durant ses concerts en direct et ses concours diffusés sur le Web et grâce à ses 300 concerts mondiaux réservés aux lauréats de ses concours, plus de 5 000 nouveaux articles sur The Cliburn et ses lauréats, et des diffusions radiophoniques nationales fréquentes sur plus de 245 chaînes publiques. Pour en savoir plus sur The Cliburn et sa programmation, consultez le site cliburn.org (en anglais).

