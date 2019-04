Temenos lance Data Lake, qui prendra en charge la prochaine génération d'applications bancaires basées sur l'IA





Temenos (SIX: TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a lancé aujourd'hui Temenos Data Lake, un lac de données robuste et productisé, le premier sur le marché à intégrer l'analyse du big data dans son logiciel bancaire. Temenos Data Lake assure l'intégration, la préparation et l'optimisation de données prêtes à l'emploi pour alimenter des applications bancaires basées sur l'IA.

Les banques ont besoin de capacités robustes et avancées de big data et d'analyse pour concurrencer les nouveaux venus axés sur l'analyse qui entrent sur le marché. Or les banques ont du mal à absorber, nettoyer, fusionner et optimiser leurs données pour les préparer à l'analyse et aux applications d'IA. Nombre d'entre elles tentent de constituer des lacs de données internes pour résoudre ces problèmes, mais cela est très onéreux et les taux d'échec sont élevés. Avec Temenos Data Lake, les banques peuvent désormais stocker et traiter toutes les données dont elles ont besoin pour alimenter des applications plus intelligentes à partir d'une seule source en obtenant de meilleures performances pour un coût de possession très faible par rapport à la création de lac de données internes, qui s'avère coûteuse et implique des risques élevés de développement et d'intégration.

Temenos Data Lake fait partie du produit leader sur le marché Temenos Analytics, qui est intégré aux systèmes cloud-native et cloud-agnostic Temenos Infinity et Temenos T24 Transact. Temenos Data Lake prend en charge de nombreuses bases de données et plateformes de traitement sous-jacentes, dont Apache Hadoop, et pré-intègre également NuoDB, la base de données pour entreprises distribuée cloud-native et container-native, offrant aux banques les fonctionnalités bancaires et analytiques clés combinées de Temenos sur une architecture de base de données unique. Cela accélère le déploiement de manière spectaculaire, élimine la complexité et supprime les coûts d'intégration.

Temenos Data Lake est doté d'un ensemble de robustes outils d'ingénierie des données qui permettent aux banques de fusionner et d'enrichir les données source de Temenos avec d'autres données source, y compris des données non structurées. Le travail d'ingénierie des données s'appuie sur le moteur de traitement en mémoire Apache Spark, qui est la principale plateforme de traitement SQL à grande échelle, de traitement par lots, de traitement de flux et d'apprentissage automatique. Temenos Data Lake peut être développé en tant que lac de données d'entreprise ou comme une solution ponctuelle intégrée aux logiciels bancaires de Temenos. Temenos Data Lake, qui est disponible sur site et sur le cloud, est actuellement déployé dans huit banques équipées de Temenos T24 Transact, ainsi que dans des solutions tierces de noyau bancaire.

Les banques savent quelle valeur représentent leurs données quand elles cherchent à personnaliser l'engagement des clients, à améliorer la détection des fraudes et à atténuer les risques. Temenos Data Lake permet aux banques de répondre aux priorités stratégiques de la banque numérique, telle que disposer d'une vue panoramique en temps réel sur les clients, l'utilisation de la micro-segmentation pour apparier les produits et les services avec les clients et interagir avec ces derniers en temps réel pour favoriser la croissance des revenus. Par exemple, en intégrant Temenos Data Lake à Temenos Infinity, les banques peuvent exploiter plusieurs sources de données clients, y compris des données non structurées, pour obtenir de précieuses informations sur le comportement et les préférences des clients. Avec Temenos Data Lake, les banques peuvent également alimenter des applications basées sur l'IA pour adapter les recommandations à chaque client et proposer des conseils contextualisés.

En matière de risques et de réglementation, Temenos Data Lake offre un lac de données centralisé avec des modèles de données prédéfinis, alimenté par des données complètes, précises et actualisées disponibles en temps réel et à la demande. Des outils intégrés de gestion des métadonnées accélèrent la mise en conformité avec la législation, comme la norme BCBS 239 qui continue à représenter un défi de taille pour les banques. Temenos Data Lake évite aux banques la nécessité de se lancer dans de longs et onéreux projets d'intégration de données, avec une réduction potentielle des risques et des coûts de conformité pouvant atteindre 80%.

Pour accélérer la stratégie de données et d'analyse de Temenos, la Société a acheté hTrunk, un fournisseur en croissance rapide de solutions de big data et d'analyse. Fondée en 2015 et basée à Bangalore en Inde, la société hTrunk fournit des solutions de big data et d'analyse, principalement aux établissements de services financiers. Les équipes de technologie et de recherche et développement de hTrunk ont été intégrées aux équipes de production de Temenos Analytics.

Fred Cook, directeur de l'information chez BlueShore Financial, a déclaré: «Temenos Analytics est indispensable à l'exécution de notre stratégie unique et à la différenciation de notre proposition de valeur. La capacité d'intégrer et de combiner de nombreux types de données est essentielle pour obtenir une vision complète de l'entreprise. Utiliser Temenos Analytics nous a permis d'appliquer notre stratégie avec une précision chirurgicale, en définissant des micro-segments clients et en ajustant nos produits et services spécifiquement à ces segments. Cela a conduit à une augmentation de 138% des actifs sous gestion en 8 ans. Grâce aux outils d'ingénierie d'intégration de données et d'analyse de Temenos Data Lake, nous pourrons continuer à mettre en oeuvre cette stratégie de croissance agressive. Nous sommes désormais en mesure de d'associer des données bancaires structurées traditionnelles et des données non structurées comme les données sociales et vocales, ce qui nous permet de trouver de nouvelles opportunités de marché encore inexploitées.»

Martin Stiller, analyste chez IDC Financial Insights, a déclaré: «Les chefs d'entreprise et les responsables de l'informatique sont submergés par le volume et la diversité des données à leur disposition et inquiets des coûts de gestion de tous ces renseignements commerciaux. L'accès fragmenté aux données des entreprises représente également un obstacle majeur à la création de services financiers connectés. Les données agrégées en interne et enrichies par des données secondaires et de tiers seront cruciales lorsqu'il s'agira d'offrir des services personnalisés à grande échelle. Le lancement du Data Lake de Temenos apporte un supplément d'innovation au marché et offre aux banques un plus grand choix d'options lorsqu'elles décident quelle méthode d'exploitation du big data elles vont choisir pour renforcer leurs activités.»

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré: «De nombreuses banque tentent de créer les lacs de données pour faciliter leurs initiatives de banque numérique et leurs obligations en matière de réglementation et de conformité. Cependant, les coûts et les risques associés au développement et à l'intégration sont très élevés. Temenos Data Lake offre une solution productisée spécialement conçue pour le secteur bancaire, intégrée aux produits cloud-native et cloud-agnostic Temenos Infinity et Temenos T24 Transact et qui s'associe également parfaitement aux produits bancaires fondamentaux de tiers. L'accélération de la production est spectaculaire les coûts sont réduits.

En combinant les 25 années d'expérience de Temenos dans l'élaboration de logiciels intégrés innovants de classe mondiale avec les dernières avancées en matière de big data et d'analyse, nous offrons aux banques les technologies fondamentales qui les aident à exploiter le potentiel de l'analyse des données et de l'IA pour transformer leurs activités.»

