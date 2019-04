LXRandCo fait part d'une amélioration continue de ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2018 alors que la société poursuit la mise en oeuvre de son plan stratégique





- Le quatrième trimestre est marqué par une forte croissance découlant d'une augmentation de la marge bénéficiaire brute, des progrès continus en matière de gestion des coûts et des liquidités générées par ses activités -

MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW/ - LXRandCo, Inc. (« LXRandCo » ou la « Société ») (TSX : LXR, LXR.WT), un détaillant omnicanal nord-américain qui offre des sacs à main et des accessoires rétro de luxe de grandes marques, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

« Nos progrès soutenus et constants quant à nos priorités stratégiques, qui comprennent une croissance disciplinée des revenus, l'augmentation des marges et la production d'un flux de trésorerie durable, se sont encore manifestés dans nos résultats financiers du quatrième trimestre, a déclaré Steven Goldsmith, président et chef de la direction, LXRandCO Inc. Plus particulièrement, le trimestre a été marqué par une amélioration de la marge bénéficiaire brute, par des progrès soutenus quant à la gestion des coûts et par une amélioration importante des liquidités générées par nos activités, qui se chiffraient à un montant positif de 0,4 million de dollars. »

« Une priorité importante du quatrième trimestre était la mise en oeuvre de notre modèle optimisé de partenaire de détail, qui nous permet désormais de conclure une gamme d'ententes visant à maximiser la marge sur coût direct et à favoriser une rentabilité durable pour tous les partenaires. Puisque ce modèle amélioré est désormais en grande partie mis en oeuvre à l'échelle de notre réseau de vente au détail, nous nous sommes tournés vers la croissance des revenus dans chacun des trois composants de nos activités, notamment la croissance prudente de notre réseau de détaillants en ciblant les principaux marchés désignés aux États-Unis et au Canada, de même que le fait de tirer parti des occasions sous-exploitées de nos activités de commerce électronique et de commerce de gros. Le placement privé que nous avons récemment effectué nous procure la stabilité et les ressources financières nécessaires pour concrétiser chacune de ces occasions. Au même moment, nous continuerons de mettre en oeuvre vigoureusement nos initiatives en cours visant à augmenter notre marge bénéficiaire brute et à continuer de bien gérer les coûts afin de favoriser l'amélioration du BAIIA et du flux de trésorerie positif et durable généré par nos activités au cours des prochains trimestres. »

« LXRandCo est un concept de vente au détail éprouvé et qui se démarque au sein d'un marché à émergence rapide et qui est stimulé par de puissantes tendances globales. Nous continuons de bénéficier d'une excellente demande de nos partenaires de détail et nous croyons que nous pouvons continuer de croître au sein de nos marchés désignés à moyen et à long terme. Grâce à un bilan plus solide à la suite du financement et à des fondements commerciaux qui se sont considérablement améliorés, je demeure convaincu que nous pouvons réaliser notre plan stratégique ainsi que le véritable potentiel de notre modèle d'affaires, et que cela se matérialisera dans nos résultats financiers », a ajouté Steven Goldsmith.

Activités abandonnées

Au 30 septembre 2018, la Société a mis fin aux activités de ses filiales européennes, LXR&Co Germany GmbH, LXR&Co UK Limited et LXRandCo Netherlands B.V. Étant donné que les flux de trésorerie liée aux activités des filiales européennes sont exprimés de manière tout à fait distincte du reste de l'entité, tant sur le plan de l'exploitation que sur le plan géographique, ainsi qu'aux fins de la présentation des informations financières, le rendement financier de ces entités pour les périodes comparatives a été reclassé et présenté séparément en tant qu'activités abandonnées dans les états consolidés du résultat étendu et des flux de trésorerie.

Faits saillants du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2018

(Sauf indication contraire, tous les chiffres comparables s'appliquent au quatrième trimestre clos le 31 décembre 2017)

Au 31 décembre 2018, le réseau de détaillants comportait 17 % moins de magasins et comptait 86 magasins, comparativement à 103 magasins au 31 décembre 2017 (excluant les 28 magasins européens fermés en 2018 et classifiés ultérieurement en tant qu'activités abandonnées). La diminution du nombre de magasins est attribuable principalement à la fermeture de quatre magasins au cours du quatrième trimestre de 2018, de même qu'au passage de 12 établissements de vente au détail à une entente de commerce de gros dans le cadre de la stratégie d'optimisation du modèle de partenaire de détail de la Société. Au cours du quatrième trimestre de 2018, la Société a procédé à l'ouverture de sept magasins, dont six auprès d'un nouveau partenaire de détail.

Les produits nets ont diminué de 20 %, passant de 13,6 millions de dollars à 10,9 millions de dollars, alors qu'ils avaient augmenté de 10 % au troisième trimestre de 2018, par rapport à un montant de 9,9 millions de dollars.

Le bénéfice brut s'est établi à 3,3 millions de dollars, comparativement à 2,7 millions de dollars.

La marge bénéficiaire brute était de 30,3 %, comparativement à 20,1 %.

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration se sont élevés à 7,6 millions de dollars, par rapport à 5,9 millions de dollars. En excluant les coûts non récurrents liés principalement aux fermetures de magasins et aux honoraires de services professionnels relatifs à l'examen stratégique et au financement du placement privé, les frais de vente, frais généraux et frais d'administration se chiffraient à 6,2 millions de dollars ou 57 % des produits nets (voir l'analyse des frais de vente, frais généraux et frais d'administration ci-dessous);

La perte nette a diminué, s'établissant à 3,7 millions de dollars, comparativement à 3,8 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté (une mesure non conforme aux IFRS) s'est amélioré, s'élevant à (2,5) millions de dollars, comparativement à (2,8) millions de dollars.

La perte nette ajustée (une mesure non conforme aux IFRS) a connu une amélioration, atteignant 2,8 millions de dollars, contre 3,6 millions de dollars.

Les liquidités générées (utilisées) par nos activités se sont améliorées, s'établissant à 0,4 million de dollars, comparativement à (2,2) millions de dollars.

Événement postérieur

Le 4 mars 2019, dans le cadre du processus d'examen stratégique lancé en août 2018, la Société a effectué un placement privé sans intermédiaire de 12 500 000 actions de catégorie B dans le capital de la Société, au prix de 0,40 $ par action, pour un produit brut de 5 000 000 $. Les produits nets serviront à financer la réalisation du plan stratégique de la Société. Comme il a été annoncé antérieurement, la réalisation du placement privé a mis fin au mandat du comité spécial d'administrateurs indépendants de la Société, qui consistait à relever et évaluer un large éventail de possibilités stratégiques et financières se présentant à la Société et qui a débouché sur une recommandation unanime visant à réaliser le placement privé.

Faits saillants de l'exercice clos le 31 décembre 2018

(Sauf indication contraire, tous les chiffres comparables s'appliquent à l'exercice clos le 31 décembre 2017)

Les produits nets ont augmenté de 20 % pour s'établir à un montant record de 39,0 millions de dollars, contre 32,4 millions de dollars.

La productivité moyenne du chiffre d'affaires des 40 magasins de la Société qui étaient ouverts depuis au moins 12 mois s'est établie à environ 2 064 $ au pied carré.

La marge brute a augmenté de 16 % pour s'établir à 9,8 millions de dollars, contre 8,4 millions de dollars.

La marge bénéficiaire brute a été de 25,0 %, comparativement à 26,0 %.

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration se sont élevés à 24,5 millions de dollars ou 63 % des produits nets, comparativement à 13,8 millions de dollars ou 43 % des produits nets. En excluant les coûts non récurrents liés principalement aux fermetures de magasins et aux honoraires de services professionnels relatifs à l'examen stratégique et au financement du placement privé, les frais de vente, frais généraux et frais d'administration se sont établis à 23,1 millions de dollars ou 59,1 % des produits nets;

La perte nette découlant des activités poursuivies et des activités abandonnées a connu une amélioration, s'établissant à 22,2 millions de dollars, comparativement à 52,4 millions de dollars. En excluant les activités abandonnées, la perte nette découlant des activités poursuivies s'est améliorée, atteignant 19,6 millions de dollars, comparativement à 51,1 millions de dollars en 2017.

Le BAIIA ajusté (une mesure non conforme aux IFRS) s'est élevé à (12,7) millions de dollars, comparativement à (4,0) millions de dollars.

La perte nette ajustée (une mesure non conforme aux IFRS) a été de 15,0 millions de dollars, contre 5,6 millions de dollars.

Les liquidités utilisées par nos activités d'exploitation ont connu une amélioration, s'établissant à (7,3) millions de dollars, contre (15,3) millions de dollars.

Analyse des résultats du quatrième trimestre de 2018

À moins d'indication contraire, tous les montants sont indiqués en dollars canadiens. Certains paramètres, y compris ceux exprimés sur une base rajustée, sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » ci-après. Pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS et leur mesure la plus directement comparable, calculée conformément aux IFRS, voir « Principales informations financières consolidées » ci-après.

Voici un aperçu des résultats financiers de LXRandCo pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement au trimestre clos le 31 décembre 2017.

Produits nets

Les produits nets ont diminué de 20,0 %, se chiffrant à 10,9 millions dollars au trimestre clos le 31 décembre 2018, par rapport à 13,6 millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2017. Le réseau de détaillants de LXRandCo comptait 86 magasins au 31 décembre 2018, comparativement à 103 magasins au 31 décembre 2017 (en excluant de la comparaison avec 2017 les 28 magasins européens fermés en 2018 et classés ultérieurement en tant qu'activités abandonnées). Sept nouveaux magasins ont été ouverts au cours du trimestre clos le 31 décembre 2018, quatre ont été fermés et 12 établissements sont passés à une entente de commerce de gros dans le cadre de l'optimisation des partenaires de détail de la Société. Les ouvertures et fermetures ont été effectuées dans le cadre du plan stratégique de la Société, notamment son intention de faire croître prudemment son réseau de détaillants dans les principaux marchés désignés aux États-Unis et au Canada et de mettre en oeuvre un modèle de partenaire de détail évolué à l'échelle de son réseau.

Au cours du trimestre, les produits nets du Canada et des États-Unis s'établissaient à 11,0 % et 89,0 %, respectivement. Aux États-Unis, le marché le plus important de LXRandCO, les produits nets ont diminué de 19,9 % par rapport à la période précédente en raison de l'incidence des fermetures aux États-Unis, en plus d'une diminution des produits provenant du commerce de gros.

Marge brute

La marge brute a augmenté de 20,7 %, se chiffrant à 3,3 millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2018, par rapport à 2,7 millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2017.

La marge bénéficiaire brute de 2018 a été de 30,3 %, comparativement à 20,1 % en 2017. La freinte de stock de 2017, qui a été corrigée dans le cadre du dénombrement des stocks effectué par la Société en septembre 2018, a eu une incidence importante sur les résultats du trimestre clos le 31 décembre 2017. Une provision pour freinte supplémentaire de 1,1 million de dollars a été enregistrée au 31 décembre 2017.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Les frais de vente, généraux et d'administration se sont chiffrés à 7,6 millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à 5,9 millions de dollars.

En excluant les coûts non récurrents liés principalement aux fermetures de magasins et aux honoraires de services professionnels relatifs à l'examen stratégique et au financement du placement privé, les frais de vente, frais généraux et frais d'administration se sont établis à 57,1 % des produits nets pour le trimestre clos le 31 décembre 2018.

L'effectif a connu une diminution de 171 employés au cours du trimestre clos le 31 décembre 2018, s'établissant à 179 employés au 31 décembre 2018, comparativement à l'ajout de 172 employés au cours du trimestre clos le 31 décembre 2017, l'effectif s'établissant à 500 le 31 décembre 2017.

Perte nette

La perte nette s'établissait à 3,7 millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à une perte nette de 3,8 millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2017. Cette diminution est imputable en grande partie à la diminution de divers éléments non récurrents décrits ci-haut et découlant principalement de l'acquisition de LXR.

Perte nette ajustée

La perte nette ajustée s'est chiffrée à 2,8 millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à une perte nette ajustée de 3,6 millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2017. Cette diminution est attribuable aux facteurs susmentionnés.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté était de (2,5) millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2018, comparativement à (2,8) millions de dollars au trimestre clos le 31 décembre 2017. Cette baisse est principalement attribuable aux facteurs susmentionnés. La marge du BAIIA ajusté était de (23,8) % des produits nets au trimestre clos le 31 décembre 2018, contre (20,7) % des produits nets au trimestre clos le 31 décembre 2017. Cette baisse est principalement attribuable aux facteurs susmentionnés.

États financiers consolidés et rapport de gestion

Les états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités de la Société pour les périodes de trois mois et de douze mois closes le 31 décembre 2018 ainsi que le rapport de gestion qui s'y rapporte sont accessibles sur le site Web de la Société au http://investors.lxrco.com/financials-reports-information et dans le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com.

Changement au conseil d'administration

LXRandCo a également annoncé que Luc Manella a démissionné de son poste d'administrateur et de secrétaire général de la Société à compter de maintenant.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de la fin de l'exercice 2018 est prévue demain, le mardi 2 avril 2019, à 8 h 30 (HE). Il est possible de participer à la conférence téléphonique en composant le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191, ou au moyen d'Internet en se rendant à l'adresse http://investors.lxrco.com/events-and-webcasts.

La conférence téléphonique sera archivée et pourra être écoutée de nouveau à la fois par téléphone et sur Internet environ une heure après sa tenue. Pour accéder à la conférence téléphonique archivée par téléphone, composez le 1 855 859-2056 ou le 416 849-0833 et entrez le mot de passe 9285908 suivi du carré. On pourra accéder à l'enregistrement téléphonique jusqu'au mardi 9 avril2019 à minuit. Pour accéder à la conférence téléphonique archivée sur Internet, rendez-vous à l'adresse http://investors.lxrco.com/events-and-webcasts.

