La Classe affaires d'Air Canada se classe au premier rang en Amérique du Nord à la remise des prix Travellers' Choice de TripAdvisor





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a été proclamée aujourd'hui transporteur aérien nord-américain offrant la meilleure classe affaires, à l'occasion de la remise des prix Travellers' Choice du site TripAdvisor pour 2019, dans la catégorie des sociétés aériennes.

« Nous sommes très heureux que les lecteurs de TripAdvisor nous aient décerné le prix Travellers' Choice de la meilleure classe affaires en Amérique du Nord parmi les transporteurs aériens, a déclaré John MacLeod, vice-président - Ventes mondiales et Alliances d'Air Canada. Nous savons que nos clients de marque accordent une grande importance à la commodité et au confort à l'aéroport et à bord, et cette distinction prouve que nos clients, que nous remercions pour leur fidélité, apprécient les investissements d'Air Canada. »

La remise de ce prix survient après que le dévoilement, l'an dernier, de la classe Signature Air Canada, la cabine haut de gamme des gros-porteurs de la Société. Offert à la vente pour les clients internationaux et à bord de certains vols nord-américains, ce service fait d'Air Canada le premier transporteur en Amérique du Nord à affecter des appareils équipés de fauteuils-lits pour ses clients de marque sur les liaisons transcontinentales intérieures et transfrontalières, dont les vols quotidiens de nuit entre Toronto et Vancouver, Los Angeles et San Francisco. Les prestations comprennent des éléments du menu du célèbre chef David Hawksworth à bord des vols où le déjeuner ou le dîner est servi, ainsi que l'accès au service de chauffeur BMW et à la Suite Signature Air Canada pour les clients de la Classe affaires internationale à l'aéroport de Toronto Pearson. La nouvelle Suite est un havre exclusif dans l'aéroport où les voyageurs de marque admissibles se voient proposer un menu à la carte offert à titre gracieux dans un restaurant offrant des prestations complètes, et qui s'inscrit dans l'investissement stratégique à plus grande échelle qu'Air Canada effectue dans ses salons Feuille d'érable nouveaux et améliorés partout en Amérique du Nord.

Tous les passagers de la Classe affaires, y compris ceux de la Classe affaires - Amérique du Nord, bénéficient d'expériences haut de gamme du début à la fin comprenant un service en vol personnalisé, des services prioritaires, l'accès aux salons exclusifs, de même qu'un confort et des prestations inégalés, dont un système de divertissements à bord primé, ainsi qu'une sélection de vins de la sommelière d'Air Canada Véronique Rivest.

Les gagnants sont déterminés en fonction des avis sur les sociétés aériennes soumis au moyen de TripAdvisor Flights ou par l'intermédiaire de l'un des partenaires commerciaux de collecte d'avis de TripAdvisor. Le site de voyage axé sur le consommateur utilise un algorithme qui tient compte de la quantité et de la qualité des avis et des évaluations des sociétés aériennes soumis par les voyageurs de partout dans le monde, sur une période de 12 mois, au moyen de TripAdvisor Flights.

« Félicitations à Air Canada, qui a reçu cette année un prix Travellers' Choice, dans la catégorie des sociétés aériennes. Cette prestigieuse distinction permet de récompenser les sociétés aériennes préférées des voyageurs à l'échelle mondiale, en fonction des données sur les avis provenant de notre communauté mondiale, a déclaré Bryan Saltzburg, président de l'unité d'entreprise responsable des vols, des croisières et des voitures de TripAdvisor. Cette marque de reconnaissance de la part des consommateurs témoigne d'un service exceptionnel, d'une qualité de renommée mondiale et d'une valeur remarquable. L'équipe d'Air Canada devrait être fière de ce prix, car les voyageurs de partout dans le monde ont indiqué que ce transporteur fait partie de ceux qu'ils privilégient. »

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018.

TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde*, aide les voyageurs à tirer le maximum de chaque voyage.

