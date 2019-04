Arrivée du printemps : le moment de vérifier l'état de sa propriété





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée du printemps, Garantie de construction résidentielle (GCR) tient à donner de judicieux conseils aux propriétaires afin qu'ils puissent vérifier l'état de leur propriété. Ainsi, dans l'éventualité de la découverte d'un problème, ils pourront prendre les mesures appropriées et ainsi pouvoir jouir pleinement de leur propriété.

Un coup d'oeil à la toiture, au revêtement extérieur et à la fondation

Avec les périodes de redoux et les grands écarts de température que le Québec a connus l'hiver dernier, les bâtiments ont été mis à rude épreuve. GCR recommande donc aux propriétaires d'inspecter visuellement l'état de leur toiture. Le fait que des bardeaux d'asphalte ont ondulé, se sont dégradés ou bien même détachés?peut signifier que la toiture a subi des dommages et qu'elle risque de ne plus être étanche.

De plus, GCR propose d'aller inspecter l'intérieur de l'entretoit. Les propriétaires devront alors s'assurer que l'isolant y est bien sec, qu'il n'y a pas de traces de condensation et qu'il n'y a pas de traces d'infiltration entre le toit et l'entretoit.

Le revêtement extérieur de la propriété devrait aussi faire l'objet d'une vérification visuelle par les propriétaires, en s'attardant notamment à la présence de fissures anormales ou de fuites sur les murs. Ils devraient également vérifier que les joints de calfeutrage des portes et fenêtres ne se sont pas détériorés, et ce, pour éviter des infiltrations d'eau.

La partie visible de la fondation de la propriété devrait elle aussi être vérifiée par les propriétaires afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fissures inhabituelles et profondes qui sont apparues depuis l'automne dernier.

Les gouttières doivent pouvoir faire leur travail?!

Pendant la période hivernale, les gouttières sont souvent bouchées par l'accumulation de neige et de glace, ce qui peut les endommager. GCR conseille aux propriétaires de s'assurer que les sections des gouttières ne sont pas abîmées ou détachées. Ils devront aussi porter attention à ce que les gouttières ne soient pas obstruées par la présence de débris ou de feuilles mortes non retirées l'automne dernier.

Le système de drainage : des signes avant-coureurs d'un mauvais fonctionnement

Le système de drainage est un élément crucial permettant d'évacuer l'accumulation d'eau dans la partie inférieure des fondations d'une habitation et du sol environnant. Il existe des signes avant-coureurs qui peuvent indiquer que le système de drainage ne fonctionne pas correctement, tel qu'un taux constant d'humidité qui est anormalement élevé au sous-sol, l'apparition de suintement sur la dalle de béton et la présence de cernes blancs au bas des murs.

Vérifier le système de climatisation

L'arrivée du printemps est le moment idéal pour vérifier l'état du système de climatisation, de la thermopompe et de la sortie d'air de la sécheuse. Les filtres pourraient devoir être nettoyés ou bien changés, au besoin.

Finalement, GCR rappelle aux propriétaires l'importance de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer leur sécurité s'ils décident de faire par eux-mêmes l'inspection de leur propriété. Il est à noter qu'il est possible de faire affaire avec des professionnels pour effectuer une inspection et pour réaliser des travaux correctifs, le cas échéant.

