XCMG présentera les dernières solutions en matière de machines et de construction au bauma 2019





MUNICH, Allemagne, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- XCMG, premier fabricant chinois de machines de construction, exposera ses nouveaux produits et solutions de machines de construction au salon bauma 2019, qui se tiendra du 4 au 8 avril à Munich, en Allemagne.

XCMG présentera un total de 16 produits au salon, y compris de nouveaux chariots élévateurs à fourche, des chargeuses, des empileuses, des niveleuses surfaceuses, des rouleaux compresseurs, des grues ainsi que du matériel de tunnel, d'exploitation minière et de pont. XCMG sera au stand FS.1105/2 dans le Messe München.

« XCMG s'est engagé à créer des produits "avancés et durables" pouvant répondre aux différents besoins de nos clients. Nous avons un portefeuille de produits complet, des gammes de fabrication intelligentes et des technologies innovantes de pointe pour soutenir les projets de construction dans des conditions climatiques et géographiques extrêmes », a déclaré Jiansen Liu, vice-président de XCMG.

Conditions extrêmes, équipement robuste et solutions uniques

Les pièces maîtresses de l'exposition de XCMG au bauma 2019 sont les chargeuses à pneus de la gamme V et de la gamme XC9.

Les chargeuses à pneus de la gamme V sont avancées, à haute efficacité et économes en énergie. Les produits couvrent une gamme allant de 1,8 à 12 tonnes, sont intégrés à des technologies innovantes et à des dispositifs mécaniques et peuvent fonctionner dans des conditions plus rigoureuses.

La chargeuse LW1200KN est la chargeuse la plus lourde jamais fabriquée en Chine. Elle fournit des services complets dans toutes les conditions de travail et permet de charger des camions de manière extrêmement efficace.

Les chargeuses de la gamme XC9 de nouvelle génération ont été lancées en réponse à la tendance « intelligente, de haute qualité et de haute performance ». Les cinq chargeurs de la gamme XC9 proposés à ce jour, qui sont économes d'énergie et respectueux de l'environnement, répondent aux exigences internationales européennes tout-terrain V et T4F en Amérique du Nord.

Afin d'améliorer l'adaptabilité des équipements dans des environnements extrêmes, XCMG a développé une série de technologies innovantes pour garantir que leurs produits peuvent fournir des performances satisfaisantes à tout moment.

Les chargeuses peuvent fonctionner dans des usines à acier en combustion et exceller dans des conditions de froid polaire, tout en fonctionnant de manière optimale dans des environnements humides ou poussiéreux.

La division machines de terrassement XCMG présentera au bauma 2019 les chargeuses-pelleteuses, les chargeuses « skid steer », les chariots télescopiques et les chariots élévateurs à fourche électriques, parmi lesquels les nouveaux chariots élévateurs à fourche étant de nouveaux lancements : le chariot élévateur à fourche électrique à contrepoids de la gamme XC5 et le chariot élévateur à fourche d'entrepôt de la gamme XC4. Les produits des deux catégories peuvent offrir des performances supérieures tout en offrant un fonctionnement sûr et confortable.

XCMG présentera également des solutions de construction complètes au bauma 2019 en plus de ses produits intelligents, avancés et durables :

Les solutions de construction de tunnels couvrant le forage, le décrassage, le voûtement et le gunitage

Les solutions d'exploitation souterraine comprenant des équipements pour l'excavation, l'exploitation minière, le chargement, le transport et autres processus

Les solutions de construction de ponts fournissant des équipements pour le transport, la manutention et la pose de poutres de 100 à 900 tonnes

La fondation XCMG présentera des appareils de forage et des empileuses au salon bauma 2019, notamment le XR240E, un appareil de forage rotatif à longue durée de vie, plus stable et plus efficace, doté d'un système de contrôle intelligent.

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale de fabrication de machinerie lourde dotée d'une histoire de 76 ans. Elle se classe actuellement au sixième rang des industries mondiales des machines de construction. La société exporte vers plus de 183 pays et régions à travers le monde.

