Annonce aujourd'hui de LEGO® Education SPIKEtm Prime, une nouvelle approche d'apprentissage pratique pour les salles de classe





Aujourd'hui, LEGO® Education a annoncé LEGO® Education SPIKEtm Prime, le tout nouveau produit du portefeuille d'apprentissage pratique relatif aux matières STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques) de LEGO Education. SPIKE Prime rassemble les briques de LEGO, un hub programmable à ports multiples, des capteurs et des moteurs, le tout alimenté par la passionnante application SPIKE basée sur le langage de codage Scratch. L'application SPIKE propose des leçons alignées sur certaines normes dont la plupart peuvent être suivies dans le cadre d'un cours de 45 minutes, ce qui permet aux enseignants d'utiliser SPIKE Prime en classe.

SPIKE Prime incarne un tout nouveau concept de LEGO Education. Destiné à tous les niveaux d'apprenants, il a été créé de manière à offrir une approche créative, physique et numérique, inclusive, intuitive et naturellement adaptative, et pour impliquer en toute confiance l'ensemble des collégiens et collégiennes dans un apprentissage STEAM basé sur la technologie. Selon les résultats publiés aujourd'hui d'une nouvelle Enquête sur la confiance dans le processus d'apprentissage (Confidence in Learning Poll), réalisée sur le terrain par Harris Insights & Analytics, l'apprentissage pratique renforce la confiance. Quatre-vingt-sept pour cent des élèves déclarent apprendre et se souvenir davantage des thèmes abordés lorsque l'apprentissage implique des travaux pratiques, tandis que 93 % des parents indiquent que l'apprentissage pratique aide les enfants à engranger des connaissances pour l'avenir. Par ailleurs, bien que l'importance de l'apprentissage pratique soit évidente, seuls 40 % des enseignants considèrent que leurs élèves disposent généralement ou toujours, du temps suffisant pendant leur journée de cours, pour des leçons pratiques.

S'agissant spécifiquement de l'apprentissage STEAM, les enseignants et les parents s'accordent à trouver que la meilleure manière pour les élèves, de renforcer leur confiance en soi dans les matières STEAM est de travailler sur un projet pratique avec d'autres. L'enquête a montré que les élèves ayant confiance en eux dans les matières STEAM ont tendance de manière générale à être plus à l'aise à l'école et à prendre du plaisir à acquérir de nouvelles connaissances. L'ensemble du portefeuille de LEGO Education, où figure désormais SPIKE Prime, a été spécialement conçu pour inciter les élèves à participer concrètement à des leçons qui les invitent à penser de manière critique et créative, à résoudre les problèmes, et à communiquer efficacement avec les autres.

Pour aider à renforcer la confiance des élèves dans le processus d'apprentissage, tout en soutenant les enseignants qui souhaitent intégrer un apprentissage plus fourni des matières STEAM, dans leur salle de classe, LEGO Education fournit aux écoles du monde entier une boîte à outils et des ateliers Confidence in Learning, avec son continuum de produits d'apprentissage pratiques, dont SPIKE Prime. Les experts en apprentissage, de LEGO Education vont aider les enseignants à intégrer l'apprentissage pratique des matières STEAM dans la salle de classe, afin d'impliquer tous les élèves et de renforcer leur confiance en eux pendant le processus d'apprentissage.

Esben Stærk Jørgensen, président de LEGO Education, a déclaré : « Nous devons faire face à un défi mondial en ce qui concerne les collégiens, c'est-à-dire les élèves généralement âgés de 11 à 14 ans. À cet âge, les enfants commencent à perdre confiance dans le processus d'apprentissage. Les données de l'Enquête sur la confiance montrent que la plupart des élèves, s'ils échouent une fois, ne souhaitent pas réessayer. Avec SPIKE Prime et les leçons présentées dans l'application SPIKE, ces enfants auront envie d'expérimenter différentes solutions et de tenter de nouvelles choses, ce qui leur permettra à terme de devenir des apprenants dotés d'une plus grande confiance en eux. Pour ce qui est des enseignants, le temps est la barrière ultime. Les plans de cours, les ressources et les modèles facilitent l'intégration de SPIKE Prime dans la classe, pour les enseignants. »

« Notre mission chez LEGO Education est d'inspirer et de développer les bâtisseurs de demain, en permettant à chaque élève de réussir. Et c'est exactement ce que rend possible SPIKE Prime », a ajouté M. Jørgensen.

SPIKE Prime constitue une nouvelle pierre dans l'héritage remontant à près de 40 ans de LEGO Education dans le développement de produits par une équipe internationale dévouée, de concepteurs, d'éducateurs et d'experts en technologie de premier plan. Chaque ensemble SPIKE Prime contient 523 éléments qui peuvent être utilisés pour élaborer de nombreuses créations, notamment des plans de cours correspondant aux matières STEAM, créés par et pour les éducateurs, afin de leur permettre d'intégrer davantage d'apprentissage pratique STEAM dans leurs programmes, et ce faisant, de susciter l'intérêt et l'enthousiasme des élèves pour les matières STEAM.

LEGO Education et le LEGO Group ont également créé 11 nouveaux éléments innovants pour le LEGO System in Play (Système Lego d'apprentissage par le jeu), qui seront présentés pour la première fois avec SPIKE Prime. Ces nouveaux éléments comprennent une brique d'intégration innovante, qui permet de construire à la fois avec la plateforme LEGO Technic et avec celle du système Lego, permettant d'accroître encore la créativité systématique et les possibilités de construction.

Le nouveau produit sera disponible à la vente sur tous les marchés en août 2019. SPIKE Prime est disponible dès aujourd'hui en précommande aux États-Unis, à l'adresse LEGOeducation.com/SPIKEprime.

À propos de LEGO Education

LEGO® Education propose des expériences d'apprentissage des matières STEAM, pratiques et ludiques, basées sur le système LEGO® de briques, matériels, logiciels et contenus destinés aux élèves et à leurs enseignants dans les domaines de l'apprentissage préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que dans le cadre de programmes et de compétitions parascolaires. Ces solutions créent un environnement propice à un apprentissage actif et collaboratif dans lequel les élèves peuvent acquérir des compétences pour leur avenir, une passion de l'apprentissage qui durera toute la vie, et la confiance en leur capacité d'apprendre et de résoudre les problèmes, ce qui les préparera à la réussite future.

LEGO, le logo LEGO, les Minifigurines et le logo SPIKE sont des marques commerciales et/ou des droits d'auteur du LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 10:35 et diffusé par :