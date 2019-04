Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce que CSPA Group a terminé le conditionnement de la production 2019 de la version CBD de CannaStripstm





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 2 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que CSPA Group, Inc., filiale à 100 % de Lifestyle Delivery Systems Inc., a terminé le conditionnement de la quatrième génération de CBD CannaStripstm pour le marché californien. Les CBD CannaStripsTM conditionnées seront à présent envoyées à un laboratoire indépendant pour les contrôles réglementaires imposés par l'État de Californie. Il s'agit de l'exigence finale sur les produits fabriqués à base de cannabis avant qu'ils puissent être distribués et vendus. La dernière formule a amélioré le goût et a accéléré la bio-disponibilité. La version CBD terminée est une bandelette de 10 mg de CBD avec moins de 2 % de THC. Toutes les versions CBD auront un éventail complet de cannabinoïdes, terpènes et flavonoïdes pour promouvoir tous les effets d'entourage possibles.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la société, a commenté : « Ce produit est attendu depuis longtemps et il s'agit probablement du produit qui représente le mieux la mission de LDS qui est d'offrir à ses clients des produits à base de cannabis sûrs, ne contenant aucun polluant et sans les problèmes liés à fumer ou ingérer du cannabis. Nous avons développé CannaStripstm dans l'espoir que les cannabinoïdes aideraient à réduire les symptômes liés aux traitements contre le cancer sans avoir à fumer ou ingérer du cannabis sous ses formes les plus dures. Le système de distribution de CannaStripstm accomplit cet objectif en douceur, sans déranger ni affecter les autres, discrètement, rapidement et avec goût ».

Tous les produits CannaStripsTM comportent leur certification de laboratoire des cannabinoïdes ainsi que des terpènes et flavonoïdes dans la brochure informative incluse avec chaque paquet de dix CannaStripsTM. Les consommateurs sauront à tout moment les ingrédients précis contenus dans les CannaStripsTM. La société informera ses actionnaires des avancées concernant CannaStripstm et de leur disponibilité chez les distributeurs en Californie.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles permettent également d'inclure un large éventail d'ingrédients allant des médicaments sans prescription aux produits homéopathiques, nutraceutiques, vitamines et suppléments. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondés sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces énoncés reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que tous les énoncés prévisionnels sont foncièrement incertains et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prévisionnels. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prévisionnels.

