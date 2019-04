Prix Donner annonce les finalistes pour 2018-2019





TORONTO, le 2 avril 2019 /CNW/ - Ken Whyte, président de la Fondation canadienne Donner, a annoncé aujourd'hui la liste des ouvrages présélectionnés en vue du Prix Donner de 2018-2019, qui récompense le meilleur ouvrage concernant les politiques publiques écrit par un auteur canadien.

« Le jury du Prix Donner a toujours sélectionné des livres qui représentent des travaux exceptionnels de recherche en matière de politique publique, d'écriture et de réflexion d'universitaires et d'écrivains canadiens de renom », dit M. Whyte. « Nous sommes emballés par les thèmes explorés dans la liste de cette année. Sans aucun doute, ils susciteront des débats et élèveront le dialogue au Canada. La politique touche tout le monde et les livres qui abordent les questions difficiles et suggèrent des lignes directrices pour l'avenir deviennent des lectures indispensables. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui célèbre la réflexion rigoureuse et nous honorons cela avec le prestigieux Prix Donner. »

David A. Dodge, président du jury, a déclaré que « le jury a convenu qu'en cette ère de bulles médiatiques et de journalisme à sensation, l'objectif du prix est plus important que jamais - encourager et récompenser le difficile travail de recherche et de rédaction d'ouvrages concernant les dilemmes politiques auxquels notre société est confrontée. Notre liste reflète des problèmes que nous retrouvons au coeur des débats politiques publics au Canada, ou qui devraient certainement l'être, et auxquels sont également confrontées plusieurs nations partout dans le monde - droits des autochtones, répartition des revenus, croissance de la population, gouvernance des universités et surveillance civile des services de police. Ces livres constituent de parfaits modèles des ouvrages primés du Prix Donner - des livres traitant de sujets de politiques publiques canadiennes pertinents et importants, fondés sur des recherches et des analyses sérieuses et originales, et accessibles au grand public. »

Le prestigieux prix Donner, fondé en 1998, couronne chaque année l'excellence et l'innovation dans les ouvrages sur les politiques publiques rédigés par des auteurs canadiens. En décernant ce prix, la Fondation canadienne Donner cherche à élargir les débats en matière de politiques et à y contribuer de manière originale et utile, en vue de rendre la démocratie canadienne encore plus forte et plus inclusive.

Les titres en lice pour 2018-2019 ont été choisis parmi plus de 70 soumissions. Le lauréat recevra la somme de 50?000 $ et chacun des autres finalistes se verra remettre 7?500 $. Les ouvrages en lice pour le prix Donner 2018-2019 sont :

Indigenous Nationals, Canadian Citizens: From First Contact to Canada 150 and Beyond par Thomas J. Courchene (Institut des relations intergouvernementales, Université Queen's)

Population Bombed! Exploding the Link Between Overpopulation and Climate Change par Pierre Desrochers et Joanna Szurmak (Global Warming Policy Foundation)

Basic Income for Canadians: The Key to a Healthier, Happier and More Secure Life for All par Evelyn L. Forget (James Lorimer & Company Ltd.)

University Commons Divided: Exploring Debate & Dissent on Campus par Peter MacKinnon (University of Toronto Press)

Excessive Force: Toronto's Fight to Reform City Policing par Alok Mukherjee avec Tim Harper (Douglas & McIntyre)

Le nom du lauréat de cette année sera annoncé lors de la cérémonie de remise du Prix Donner qui se tiendra à l'historique auditorium Carlu à Toronto le mercredi 1er mai 2019. La cérémonie sera animée par la journaliste Amanda Lang.

Les auteurs en lice et le président du jury, David Dodge, sont à votre disposition pour des commentaires et des entrevues.

Venez nous voir à l'adresse http://www.donnerbookprize.com/index_f.html

SOURCE Fondation canadienne Donner

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 10:28 et diffusé par :