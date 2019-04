Réfection majeure du pont Laviolette - Le gouvernement du Québec prolonge la durée de vie du pont Laviolette de 70 ans





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer un lien interrives sécuritaire et pleinement fonctionnel, et de maintenir la mobilité des personnes et des biens, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, confirme la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec le remplacement complet de la dalle centrale du pont Laviolette. Avec ces travaux, la durée de vie de cette importante infrastructure sera prolongée de 70 années.

Construit en 1967, le pont est toujours doté de sa dalle de béton d'origine aux travées centrales. Malgré des travaux de réfection importants en 1994 et 2004-2005, des interventions récurrentes sont nécessaires pour en maintenir l'état.

Le remplacement de la dalle centrale a donc été retenu comme la solution optimale afin d'assurer la pérennité du pont, qui ne peut être garantie par de simples réparations ponctuelles. En remédiant de façon définitive aux problèmes de dégradation de la dalle, les travaux de remplacement permettront d'éliminer les réparations répétitives, tout en prolongeant la durée de vie du pont et en réduisant les coûts d'entretien.

Soucieux de maintenir au maximum la circulation sur la structure durant les travaux, le Ministère a privilégié la construction d'une nouvelle dalle à partir d'éléments préfabriqués et de procéder à des travaux de nuit. Cette option a l'avantage de réduire le délai d'exécution et de limiter les entraves occasionnées par les travaux.

Citations :

« En raison de son emplacement stratégique offrant la seule traversée entre les rives du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec, le pont Laviolette constitue un actif important pour les déplacements des citoyens de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ces travaux majeurs s'inscrivent dans la volonté de notre gouvernement d'investir dans l'amélioration et le maintien de nos actifs. Au terme de la réalisation de ce projet majeur, qui permettra de prolonger la durée de vie du pont de 70 années, les usagers de la route profiteront d'une structure performante et efficace, qui constitue un levier important de l'économie locale et touristique au Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les milliers de résidents, travailleurs et touristes qui empruntent cet axe stratégique chaque jour. En améliorant l'état de la structure, la réalisation de ce projet majeur aura des conséquences significatives sur les déplacements des citoyens et sur la vitalité économique de la région, en continuant de faciliter l'accès aux emplois et aux commerces. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les citoyens de la région du Centre-du-Québec seront heureux de constater les efforts déployés par notre gouvernement afin d'améliorer la qualité et la sécurité de cette infrastructure, essentielle à leurs déplacements. Une attention particulière sera d'ailleurs accordée à la gestion de la circulation à l'étape de la planification des travaux. Ces travaux d'envergure permettront d'assurer le maintien d'un lien routier fonctionnel qui soutient les activités commerciales et agricoles de la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 dans la catégorie «?Projets en planification ».

Le coût total du projet étant supérieur à 100 millions de dollars, il est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique.

Des rencontres d'information publiques sur le projet seront organisées au cours des prochains mois.

Les travaux avec entraves seront réalisés de nuit, autant que faire se peut. Une analyse des données de circulation permettra de définir plus exactement les plages horaires pendant lesquelles le maintien des quatre voies de circulation sera requis.

La durée de la nouvelle dalle centrale est estimée à 70 ans.

D'ici à son remplacement, des réparations ponctuelles seront réalisées pour maintenir la fonctionnalité du pont.

Les dalles des approches du pont ont été remplacées en 2006 et en 2007.

en 2007. Avec sa superstructure métallique d'une longueur de 1375 mètres, le pont Laviolette est la plus longue structure en acier au Québec.

Mis en service en décembre 1967, le pont Laviolette a célébré son 50 e anniversaire en 2017.

anniversaire en 2017. La structure est empruntée par près de 40 000 véhicules par jour, dont 7 % de camions.

