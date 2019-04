Le Centre des Compétences futures lance les six projets d'innovation et un appel de propositions





Le Centre des Compétences futures finance des projets d'un bout à l'autre du pays, qui mettent à l'essai des approches novatrices au développement des compétences, afin d'aider des milliers de Canadiens à se préparer à l'avenir du travail

TORONTO, le 2 avril 2019 /CNW/ - La vie professionnelle d'un grand nombre de Canadiens sera transformé que les emplois existants seront déplacés et que de nouveaux emplois seront créés en fonction des différentes compétences requises. Le Centre des Compétences futures -- Future Skills Centre (CCF-FSC) dévoile six projets visant à mettre à l'essai des approches novatrices pour aider divers Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour s'adapter au marché du travail et réussir. On estime que 5 000 Canadiens d'un océan à l'autre participeront à ces projets pour mettre à l'essai des solutions aux problèmes de perfectionnement des compétences. En collaboration avec les communautés autochtones et du Nord, les nouveaux arrivants au Canada et les jeunes chercheurs d'emploi, ces projets font l'essai d'approches novatrices et inclusives en matière de formation en compétences numériques, de modèles d'évaluation des compétences, de cheminements de carrière et de développement des compétences en employabilité.

Le Centre est également heureux de lancer aujourd'hui un appel de propositions pour des projets visant à développer, évaluer et mesurer des approches novatrices pour soutenir les travailleurs à mi-carrière qui ont été déplacés par des changements sur le marché du travail, qui risquent d'être remplacés ou qui seront confrontés à de nouvelles exigences professionnelles dans l'avenir. Ce thème a été identifié pour combler les lacunes dans la formation professionnelle des travailleurs à mi-carrière. Dotés d'un budget total de 4 M$ au cours des deux prochaines années, les projets sélectionnés dans le cadre de cet appel produiront des données sur la façon de mieux répondre aux besoins des travailleurs à mi-carrière confrontés à des défis sur le marché du travail.

« Nous sommes ravis d'annoncer les premiers projets d'innovation du Centre des Compétences futures, axés sur la communauté, ainsi qu'un appel à propositions » déclare Melanie Wright, directrice générale par intérim du Centre des Compétences futures. « Nous démarrons six semaines après notre lancement officiel, en investissant dans le développement des compétences de milliers de Canadiens. »

« Au nom de nos partenaires et de notre conseil consultatif intérimaire, nous sommes heureux de donner le coup d'envoi à ces projets d'innovation, qui permettront à des milliers de travailleurs d'avoir accès à de nouvelles compétences tout en contribuant à la mise en place d'une base de données croissante sur les compétences nécessaires pour réussir dans la nouvelle économie » indique Steven N. Liss, vice-président, Recherche et innovation à l'Université Ryerson et président du conseil consultatif intérimaire du CCF-FSC.

« Le monde du travail évolue et les Canadiens doivent être bien outillés pour saisir les occasions qui s'offrent à eux. Compétences futures s'inscrit dans le plan du gouvernement de constituer une main-d'oeuvre souple capable de trouver et de conserver de bons emplois bien rémunérés, et de renforcer la classe moyenne afin que chacun ait une chance réelle de réussir. Ces six projets constituent une étape importante vers la réalisation de cette vision » déclare l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail.

Visitez le site web du Centre des Compétences futures pour obtenir tous les détails sur l'appel de propositions, les lignes directrices et les instructions pour présenter une demande.

Le Centre lancera un appel de propositions ouvert plus vaste à la fin du printemps 2019.

L'INFORMATION: Les six projets d'innovation

Le CCF-FSC s'est engagé à faire une contribution financière de 11,58 M$ sur deux ans pour six projets inauguraux. Une vue d'ensemble des six premiers projets d'innovation se trouve ci-dessous. Pour obtenir tous les détails sur les six projets, ainsi que sur le processus de sélection et de sélection, veuillez consulter le site Web du Centre des Compétences futures

FireSpirit et ID Fusion Software « Centre autochtone de développement des TIC » avecet



Même si la demande de talents est élevée, les Autochtones sont extrêmement sous-représentés dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC). Le Centre autochtone de développement des TIC travaillera avec les jeunes Autochtones et des personnes sous-employées et élaborera des approches pour la formation et l'expérience de travail rémunérées, l'encadrement professionnel et le mentorat dans leurs communautés à Winnipeg et à Le Pas, au Manitoba .



FAST ) » avec Immigration Employment Council of British Columbia (IECBC)



« Facilitating Access to Skills Talent () » avec(IECBC) FAST est une plateforme en ligne d'évaluation et de développement de compétences pour des professions particulières qui vise à aider les nouveaux arrivants à surmonter des obstacles comme la reconnaissance de leurs acquis à l'étranger et leur manque d'expérience sur le marché du travail canadien. Ce projet testera d'élargir la plateforme FAST en y ajoutant des volets en comptabilité ainsi que dans les secteurs du tourisme et de l'accueil pour satisfaire à la demande en Colombie-Britannique, en Alberta , en Ontario et en Nouvelle-Écosse.



Association canadienne de la technologie de l'information (ACTI)



« Définir les compétences numériques » avec l'(ACTI) Les employeurs membres de l'ACTI participent à ce projet dans le but de définir un ensemble de compétences numériques en demande pour les trois prochaines années. À l'aide de cette information, on élaborera un programme d'études pour les voies alternatives menant au secteur numérique pour les diplômés n'ayant pas d'antécédents dans les STIM ainsi que les professionnels formés à l'étranger et les travailleurs dont le potentiel est élevé, mais qui ne possèdent pas les qualifications traditionnelles. Ce projet visera 370 des chercheurs d'emplois et des employeurs dans la région du Grand Toronto, en Alberta et au Manitoba .



Actua



« Programme à crédit A-STIM » avec Développé en partenariat avec les leaders, les conseils scolaires locaux, les aînés des communautés autochtones ainsi que les partenaires de l'industrie, ce projet mettra à l'essai comment une approche locale et culturellement pertinente à l'acquisition d'une culture numérique peut éliminer les obstacles à l'emploi pour les jeunes Autochtones et les jeunes du Nord. Dans le but d'examiner des façons de préparer les jeunes à la main-d'oeuvre à l'ère du numérique et des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Ce projet comporte un volet sur le territoire et vise les jeunes du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nord de l' Alberta .



« OTEC , MaRS Discovery District et First Work



Assurer la transition des compétences dans une passerelle vers l'emploi des jeunes soutenue par la technologie » avecet Le projet intègre les technologies de l'OTEC et de MaRS et commencera par déterminer les professions qui correspondent aux intérêts du jeune chercheur d'emploi et ensuite il étudiera les compétences requises pour avoir du succès dans ces professions. En partenariat avec First Work, d'autres organismes offrant des services liés à l'emploi des jeunes, des conseillers en emploi et des employeurs, ce projet vise à appuyer 2 000 jeunes dans quatre provinces au Canada dans leur parcours de formation.



« Future Skills Network for Universities » avec FUSION



FUSION est un réseau national d'universités qui comprend l'Université Carleton , l'Université Simon?Fraser, l'Université de Calgary , l'Université de la Saskatchewan , l'Université Concordia et l'Université Memorial de Terre?Neuve. Ce projet abordera trois difficultés majeures dans l'établissement de formes inclusives du développement de compétences : meilleure intégration des compétences futures dans l'enseignement formel et informel; accès accru aux études postsecondaires pour les élèves sous-représentés et taux de réussite accru au cours de celles-ci; et formats d'apprentissage plus souples pour faciliter l'acquisition de compétences.

Le Centre des Compétences futures - Future Skills Centre (CCF-FSC) est un centre de recherche avant-gardiste qui vise à préparer les Canadiens d'aujourd'hui aux possibilités d'emploi futures. Le CCF-FSC mettra à l'essai et mesurera rigoureusement les approches novatrices afin de cerner les nouvelles compétences en demande et d'aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour tirer pleinement parti de la nouvelle économie et y réussir. Le CCF-FSC est un partenariat entre l'Université Ryerson, le Conference Board du Canada et Blueprint. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter fsc-ccf.ca/fr/ .

Le Centre des Compétences futures - Future Skills Centre est financé par le programme des Compétences futures du gouvernement du Canada .

SOURCE The Future Skills Centre

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :