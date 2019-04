La Dernière Fiche de Rendement Révèle Que le Canada N'est Toujours Pas à la Hauteur en Matière de Santé Auditive Des Nourrissons





OTTAWA, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les audiologistes du Canada exhortent les décideurs de tous les paliers gouvernementaux à accorder la priorité à la santé auditive des enfants. Un nouveau rapport du Groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons (GTCAN) révèle que peu de changements sont survenus depuis la publication du Bulletin de rendement en matière de détection et d'intervention précoces des troubles auditifs (DIPTA) en 2014, puisque le Canada a encore une fois reçu le classement global «?insuffisant?».



La fiche de rendement de 2019 sur le DIPTA démontre la lenteur des progrès dans les provinces et les territoires, et il fait état d'une disparité alarmante entre les services de santé auditive offerts aux nourrissons et aux enfants au Canada.

«?Tous les enfants du Canada méritent d'avoir accès à des services de santé auditive de qualité élevée au moment où cela compte le plus. Votre code postal ne devrait pas servir à déterminer si votre enfant peut accéder à des soins auditifs précoces et appropriés fournis dans le cadre d'un programme complet de DIPTA?», de dire Marlene Bagatto, audiologiste, Ph. D., de l'Université Western et présidente du GTCAN. «?Il est temps que le gouvernement fédéral assume un rôle de chef de file en matière de politiques et qu'il guide les provinces et territoires dans ce dossier. Trop peu de progrès ont été réalisés depuis le classement d'échec obtenu par le Canada en 2014. Cinq ans plus tard, le classement global du Canada demeure insuffisant.?»

Le GTCAN fait appel au gouvernement fédéral pour qu'il élabore des lignes directrices nationales sur la santé auditive des enfants. Ces lignes directrices, qui serviraient de feuille de route aux provinces et aux territoires, reposeraient sur les meilleures pratiques en place dans les provinces et territoires qui ont réussi à mettre en oeuvre des programmes de DIPTA complets et durables.

Bien que le GTCAN soit heureux d'annoncer que l'Alberta, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Yukon se sont améliorés depuis 2014, passant du classement «?insuffisant?» en 2014 à «?suffisant?» en 2019, le groupe de travail est déçu de devoir déclarer que plus de la moitié des provinces et territoires du Canada ont reçu le classement «?insuffisant?». Dans le cas de deux provinces (Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard), le classement global est passé de «?suffisant?» (2014) à «?insuffisant?» (2019).

Les classements de la fiche de rendement 2019 en matière de DIPTA ont été attribués en fonction de la présence ou de l'absence des cinq éléments essentiels d'un programme de DIPTA dans l'ensemble de la province ou du territoire.

«?Il importe de rappeler que le dépistage universel de la surdité chez les nouveau-nés ne constitue que l'un des éléments d'un programme complet de DIPTA?», explique Dre Bagatto. «?En plus du dépistage de la surdité, un programme complet et efficace de DIPTA doit aussi inclure une évaluation complète de l'audition afin de confirmer la présence ou l'absence d'une perte auditive permanente, des services d'intervention qui englobent la technologie et le développement du langage, du soutien pour les familles, de même qu'un suivi et une évaluation du programme. Bien que le Canada dispose de services d'audiologie pédiatrique de grande qualité, l'accès à ces services ainsi que leur coordination à l'intérieur du système de santé demeurent un problème dans beaucoup de régions.?»

Une bonne audition et le développement de la communication ont une grande incidence sur le développement du cerveau, l'apprentissage, le développement comportemental, les rapports sociaux et personnels, ainsi que sur le bien-être. La période la plus critique pour l'apprentissage du langage se situe entre la naissance et 2 ans. Plus tôt la perte auditive d'un bébé est détectée, plus vite les interventions visant à aider au développement du langage peuvent être entreprises afin que l'enfant puisse apprendre le langage (que ce soit le langage parlé, le langage gestuel, ou les deux) et communiquer avec le monde qui l'entoure.

Le GTCAN est déterminé à changer l'état actuel des choses. «?Nous continuerons de militer en faveur de l'amélioration des programmes de DIPTA jusqu'à ce que tous les enfants du Canada aient accès à des services de santé auditive précoces et complets?», de dire Dre Bagatto. «?Nous demandons maintenant au gouvernement fédéral de passer à l'action et d'établir des lignes directrices nationales.?»

Le Groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons est un groupe national de chefs de file et d'experts en matière de dépistage et d'intervention précoces des troubles auditifs (DIPTA), constitué dans le but de promouvoir, de favoriser et d'appuyer l'instauration de programmes universels complets de DIPTA dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le groupe résulte d'une collaboration entre Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) et l'Académie canadienne d'audiologie (ACA) : www.InfantHearingCanada.ca.

