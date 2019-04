DIAGNOS annonce un nouveau contrat avec le gouvernement du Bangladesh via son partenaire Eyes for All





BROSSARD, Québec, 02 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui l'ouverture à Dhaka, au Bangladesh, de la première clinique de diabète pour le dépistage des maladies de l'oeil avec un institut mondial de recherche en santé.



Eyes For All (« EFA ») travaille avec un groupe qui exploite plusieurs cliniques et hôpitaux dans le pays. Ils disposent de plusieurs cliniques de traitement du diabète et, avec l'aide d'EFA, souhaitent dépister la rétinopathie diabétique chez les patients qui doivent évaluer leur glycémie. Le plan consiste à dépister jusqu'à 80 patients par jour à la clinique initiale. Au cours des prochains mois, ils élargiront la couverture dans d'autres cliniques pour diabétiques.

La Fédération Internationale du Diabète (« FID ») estime que d'ici 2030, le Bangladesh deviendra l'un des pays comptant le plus grand nombre de personnes atteintes du diabète de type 2. Le diabète au Bangladesh se développe à un rythme alarmant. Près de la moitié de la population diabétique, 51,2%, ne sait pas qu'elle est diabétique et ne reçoit aucun traitement. La majorité des personnes atteintes du diabète sont issues de familles éduquées et aisées dont 40,7% d'entre elles appartiennent au quintile le plus riche.

EFA est une société de conseil en technologies de la santé qui entretient des relations au Bangladesh avec des organisations non gouvernementales (« ONG »), des instituts de recherche sur les soins de santé et le réseau d'hôpitaux du secteur public. « Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Diagnos dans le but de procéder à un dépistage de la rétinopathie diabétique à travers le Bangladesh. Le déséquilibre entre l'infrastructure de santé existante et la demande dans le pays signifie que la technologie exclusive de Diagnos fera une différence énorme dans la vie de nombreuses personnes dans le pays », a déclaré M. Zahed Chowdhury, cofondateur de Eyes For All.

« Nous souhaitons la bienvenue à notre premier client partenaire et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec EFA afin de lutter pour prévenir la perte de vision au Bangladesh et en Asie. Ce nouveau client est un bon exemple de la valeur supplémentaire d'un modèle indirect pour exécuter notre plan de croissance dans un pays avec une culture très différente », a déclaré Yves-Stéphane Couture, vice-président des ventes de Diagnos.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à CARA (programme d'analyse rétinienne assistée par ordinateur), son outil d'intelligence artificielle. CARA est une plateforme de téléophtalmologie qui s'intègre aux matériels, logiciels et processus existants au point de l'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est offert en toute sûreté sur Internet et est compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA est conforme aux réglementations locales, autorisé pour commercialisation aux États-Unis d'Amérique par la FDA, autorisé pour commercialisation au Canada par Santé Canada et est conforme aux exigences de marquage CE en Europe.

