La Fondation Lionel-Groulx reçoit une importante subvention de la Fondation Wikimédia





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'obtention d'une importante subvention de 65 000 $ CA de la Fondation Wikimédia, la Fondation Lionel-Groulx lance officiellement son grand projet visant à construire et à soutenir une communauté d'individus et d'organismes intéressés par le développement et l'amélioration de contenus sur l'histoire du Québec et de l'Amérique du Nord francophone dans les wikimédias, en particulier dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia.

Malgré des efforts constants de la Fondation Lionel-Groulx, en partenariat avec l'Acfas, BAnQ, et Wikimédia Canada, et de plusieurs wikipédiens dévoués « le Québec est toujours à la traîne quant à la participation à la plus importante entreprise de partage de connaissances de l'histoire de l'humanité que représente cette encyclopédie universelle devenue la première source d'information des jeunes Québécois », rappelle Pierre Graveline, directeur général de la fondation.

C'est avec l'objectif d'impulser une nouvelle dynamique que la Fondation Lionel-Groulx a obtenu cette subvention lui permettant de recruter un « wikimédien en résidence » dont le mandat sera d'organiser des événements importants de formation et de soutien visant la contribution d'individus et d'organisations afin d'améliorer et d'enrichir les contenus sur le Québec et son histoire. À cette fin, la Fondation lance un appel à s'associer à ce projet à la communauté des historiens, aux enseignants et aux étudiants en histoire, et à toutes personnes passionnées par l'histoire du Québec, de même qu'à tous les organismes et institutions qui ont à coeur d'assurer une meilleure présence de l'histoire du Québec et de l'Amérique du Nord francophone sur le cinquième site internet le plus visité au monde.

Au sujet de la Fondation Lionel-Groulx

Créée par l'historien Lionel Groulx et ses amis en 1956, la Fondation Lionel-Groulx est héritière de sa maison, de sa bibliothèque, de ses archives et de son oeuvre intellectuelle et littéraire. La Fondation se reconnaît un devoir de mémoire envers son fondateur.

La mission de la Fondation Lionel-Groulx est d'oeuvrer au développement et au rayonnement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture.

