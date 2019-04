SOIR dévoile sa programmation 2019 et annonce une édition à Québec





MONTRÉAL, le 2 avril 2019 /CNW Telbec/ - SOIR, le festival d'art multidisciplinaire alternatif mettant de l'avant le meilleur de la relève artistique locale, fondé sur la rue Beaubien en 2016, revient animer son quartier d'origine en collaboration avec l'Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie les 8-9-10 août prochain. Nouveautés : les festivités proposées par SOIR passent cette année d'une à trois journées consécutives afin de permettre plus de rencontres entre artistes et festivaliers. L'équipe du festival annonce également une nouvelle édition à Québec sur la rue Saint-Vallier Ouest le 7 juin prochain. Cette première itération de SOIR à Québec sera réalisée en étroite collaboration avec la Société de développement commercial Saint-Sauveur ainsi que Le Pantoum et JokerJoker, deux organismes culturels prolifiques biens connus de la scène alternative locale.

Cette nouvelle édition annonce aussi une tournée pour cinq projets d'art vivant et deux projets d'art visuel que SOIR accompagnera et diffusera entre Québec et Montréal.



Nous sommes aussi fièr.es de vous annoncer que l'artiste visuel PONY sera la porte parole officielle des festivals SOIR 2019.

Pour son volet musical SOIR et le Pantoum en collaboration avec Pop Montréal présenteront le travail de près d'une trentaine d'artistes musicaux dont ; Solids - Gayance - Laura Babin - VICTIME - Kirouac et Kodakludo - Marie Claudel - Vanille - Maky Lavender - Dans Brume - Élégie - Bolduc Tout Croche - Hua Li - Ambroise - Y Pop Coit avec Dj Bleu Baby et plusieurs autres.

Art visuel

Amandine Lüthi - Andrée-Anne Mercier - Collectif Fantomatique - Dominique Rivard - Étienne Murphy - Étienne Rousseau - Exposition collective de photos argentiques présentée par Aye Mag - Exposition présentée par EXEKO - Joëlle Henry - Julia Autumn - Kaël Mercader - Laurence Belzile - Marc-Olivier Lamothe - Marceli Fleming - Mélissa Pilon - Oksana Karpovych - Olivier de Serres - Orise - Yannick Fornacciari et plusieurs autres.

Art vivant

À GO on crisse le feu - Antitube - Bouillon d'Art Multi - Collectif Ramen - Corps Célestes XL - Dans le champ amoureux de Catherine Chabot présenté par Atelier 10 - David Emmanuel Jauniaux et Maude Demers Rivard - Des miettes dans la caboche - Éditions du Remue-Ménage - Festival du Nouveau Cinéma - Festival Filministes - Jamais Lu - La bouche _ La machine - La Déchiqueteuse en collaboration avec Joker Joker- Le Temple de Trish par Anne-Sophie Gaudet - Les Enfants de la Négation - Les Indiscipliné.e.s - Les éditions de l'Écrou - LUNES - Recto Verso - Spira Films - Spoken Word Québec - Sun Sets - Théâtre de l'Impie - Une (autre) compagnie de théâtre - ELI - Wapikoni mobile - WORD UP! Battles - Xavier Neszvecsko et le Théâtre du Lotus - Vice Versa : A Queerlesque Night et plusieurs autres.

Des spectacles concepts signés par SOIR seront aussi à surveiller tels qu'Hunger Paint - une ligue de lutte composée d'artistes visuels - un spectacle multidisciplinaire inspiré de l'oeuvre de Réjean Ducharme et plus encore.

Ne manquez surtout pas SOIR 2019, le rendez-vous culturel local le plus déjanté de l'été!

