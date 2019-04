Dr. Lisa Su, présidente-directrice générale d'AMD, va prononcer un discours-programme portant sur de nouvelles technologies de calcul de haute performance lors du Salon COMPUTEX 2019





Le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) a annoncé aujourd'hui que la conférence de presse internationale réalisée dans le cadre du Salon COMPUTEX 2019 comportera un discours-programme de Dr. Lisa Su, présidente- directrice générale d'AMD. La conférence de presse internationale et discours-programme de la PDG lors du Salon COMPUTEX 2019 a été programmé au lundi 27 mai à 10:00 dans la salle 201 du Taipei International Convention Center (TICC) à Taipei, Taiwan. Le sujet clé du discours sera "Le calcul de haute performance de nouvelle génération".

"COMPUTEX, qui est l'un des principaux salons commerciaux au monde dédié à la technologie, a continué d'avancer avec le temps depuis plus de 30 ans. Cette année, pour la première fois, un discours-programme sera réalisé lors de la conférence de presse internationale juste avant l'ouverture du Salon," a déclaré M. Walter Yeh, président-directeur général de TAITRA, "Dr. Lisa Su a reçu une invitation spéciale visant à partager ses idées sur le calcul de haute performance de nouvelle génération. Nous sommes impatients d'assister à son intervention et de constater qu'elle encourage davantage d'entreprises à participer au Salon, apportant avec elles les tous derniers aperçus du secteur, et partageant conjointement les possibilités infinies de l'écosystème technologique sur cette scène globale," a-t-il ajouté.

En qualité de PDG premier conférencier d'honneur de la conférence de presse COMPUTEX, Dr. Lisa Su a affirmé: "Chaque année, je suis impatiente de participer au Salon COMPUTEX, qui est l'un des événements globaux majeurs de notre industrie. C'est un honneur pour moi de prononcer, cette année, le discours inaugural et d'offrir de nouveaux détails au sujet des plateformes et produits AMD de haute performance de nouvelle génération. Avec nos partenaires, nous vous expliquerons comment les technologies de pointe et un écosystème ouvert conduisent à un point d'inflexion dans le domaine de l'innovation informatique et industrielle, et exercent un impact positif sur plusieurs marchés importants."

Sous la direction du Dr. Lisa Su, AMD continue de se développer et d'exceller dans le domaine des technologies du calcul de haute performance, du graphisme et de la visualisation. Les tous derniers produits AMD à être lancés incluent AMD Radeontm VII, le tout premier GPU 7nm pour jouer au monde et le premier datacenter GPU 7nm, ainsi que AMD Radeon Instinct MI60. Parmi les produits à venir figurent les processeurs datacenters AMD EPYCtm 7nm, les processeurs AMD pour PC de bureau Ryzentm de troisième génération et les cartes graphiques basées sur l'architecture "Navi" de nouvelle génération ? tous ceux-ci sont conçus pour créer des expériences exceptionnelles pour les joueurs et les créateurs, et contribuer à résoudre nombre de défis parmi les plus difficiles de la vie. Lors de son discours inaugural, Dr. Lisa Su et d'autres intervenants de marque souligneront les nouveaux détails des futurs produits et montreront comment l'industrie construit un nouvel écosystème de calcul de haute performance qui va porter la technologie au niveau supérieur.

COMPUTEX 2019 continue à bâtir des écosystèmes technologiques globaux du 28 mai au 1er juin 2019, en accueillant 1.685 exposants sur 5.508 stands d'exposition, et en mettant l'accent sur les toutes dernières tendances technologiques telles l'intelligence informatique & l'IdO, la 5G, la Blockchain, les innovations & les start-ups, ainsi que les jeux & XR. Le Salon 2019 a pour objectif d'inspirer davantage de technologies novatrices et opportunités commerciales afin de créer un nouvel écosytème TIC.

Les inscriptions à la conférence de presse internationale et discours-programme de la PDG dans le cadre du Salon COMPUTEX 2019 ouvrent le 10 avril. Pour plus d'informations mises à jour à propos du Salon:

Site Web de COMPUTEX? http://www.computextaipei.com.tw/zh_TW/

Page Facebook de COMPUTEX? https://www.facebook.com/COMPUTEX.TAITRA/

A propos de COMPUTEX TAIPEI (également appelé OMPUTEX):

Créé en 1981, COMPUTEX est le salon mondial d'excellence des TIC, de l'IdO et des start-ups avec une chaîne d'approvisionnement complète et systèmes IdO. Co-organisé par le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) et le Taipei Computer Association (TCA), COMPUTEX joue sur sa proximité avec la grappe des TIC de Taïwan pour couvrir toute la gamme des TIC - des marques établies aux écosystèmes IdO, en passant par les start-ups et la chaîne d'approvisionnement des TIC. Doté de solides capacités de R&D et de fabrication, ainsi que de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), Taiwan représente une destination stratégique pour les sociétés et investisseurs étrangers en quête de partenaires dans les écosystèmes technologiques mondiaux. Suivez COMPUTEX sur son site Web à l'adresse www.computextaipei.com.tw et sur Twitter @computex_taipei à l'aide du hashtag #COMPUTEX.

À propos de TAITRA :

Fondé en 1970 dans le but de contribuer à promouvoir le commerce extérieur, le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) est la principale organisation de promotion du commerce à but non-lucratif de Taïwan. Sponsorisée conjointement par le gouvernement local, les associations de l'industrie et plusieurs organisations commerciales, TAITRA aide les entreprises et fabricants taïwanais à renforcer leur compétitivité internationale et à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés dans les marchés étrangers.

TAITRA dispose d'un réseau de promotion et d'information commercial bien coordonné de plus de 1.200 spécialistes formés, en poste à son siège de Taipei, cinq bureaux locaux à Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan et Kaohsiung, ainsi que 60 bureaux à l'étranger, dans le monde entier. Avec ses organisations-soeurs Taiwan Trade Center (TTC) et Taipei World Trade Center (TWTC), TAITRA a créé une multitude d'opportunités grâce à des stratégies de promotion efficaces.

Outre le fait d'organiser les délégations commerciales et de fournir des services d'approvisionnement personnalisés, TAITRA accueille également chaque année plus de 35 salons commerciaux internationaux à Taipei et Kaohsiung.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 09:20 et diffusé par :