Thales finalise l'acquisition de Gemalto et devient un leader mondial en identité et sécurité numériques, poursuivant ainsi son expansion au Canada

Thales (Euronext Paris : HO) finalise aujourd'hui l'acquisition de Gemalto (Euronext Amsterdam et Paris : GTO), donnant ainsi naissance à un leader mondial en identité et sécurité numériques.

: GTO), donnant ainsi naissance à un leader mondial en identité et sécurité numériques. Avec Gemalto, Thales couvrira l'ensemble de la chaîne de décision critique dans un monde numérique, de la génération de données par capteurs à la prise de décision en temps réel.

Grâce à cette acquisition, Thales porte son chiffre d'affaires à 19 milliards d'euros (29 milliards de dollars canadiens), sa R-D autofinancée à 1 milliard d'euro (1,5 milliard de dollars canadiens) par an et ses effectifs à 80 000 personnes réparties dans 68 pays.

Au Canada , Thales comptera plus de 400 professionnels dans son équipe, totalisant plus de 2 000 employés d'un océan à l'autre.

OTTAWA, April 2, 2019 /CNW/ - Réalisée en l'espace de 15 mois, l'acquisition pour 4,8 milliards d'euros (7,3 milliards de dollars canadiens) de Gemalto par Thales donne aujourd'hui naissance à un Groupe d'une nouvelle envergure, un leader mondial en identité et sécurité numériques. Avec ses 80 000 employés, Thales, dans sa nouvelle dimension, va maîtriser l'ensemble des technologies au coeur des chaînes de décision critiques des entreprises, des organisations et des gouvernements. Thales, fort de l'apport de Gemalto, va créer des solutions sécurisées au coeur des grands enjeux de nos sociétés comme la gestion du trafic aérien des drones, la cybersécurité des données et réseaux, la sécurisation des aéroports ou encore la sécurité des transactions financières.

Ce rapprochement crée un leader de taille mondiale avec un portefeuille inégalé de solutions d'identité et de sécurité numériques développées autour des technologies de protection des données, de biométrie et, plus largement, de cybersécurité. Thales répond ainsi aux besoins des clients confrontés à des enjeux d'identification de personnes, d'objets et de sécurité de données, notamment les Opérateurs d'Infrastructures Vitales tels que les banques, les opérateurs télécom, les administrations, les opérateurs de service et l'industrie.

Recherche et développement, laboratoire du monde de demain

Thales et Gemalto, c'est d'abord l'histoire d'une passion partagée pour les hautes technologies, véritable socle commun pour leurs 80 000 talents. La recherche et le développement (R-D) constituent le moteur du nouveau Groupe, forts de ses 3 000 chercheurs et 28 000 ingénieurs en R-D. Depuis des décennies, Thales développe des technologies de pointe répondant aux besoins les plus exigeants de ses clients du monde entier.

Avec une R-D autofinancée d'un milliard d'euros (1,5 milliard de dollars canadiens), incluant 40 millions de dollars canadiens au Canada, Thales développera de nouvelles innovations dans ses marchés clés en s'appuyant tout particulièrement sur ses expertises numériques de rang mondial dans l'intelligence artificielle, les mégadonnées, la cybersécurité et la connectivité/internet des objets.

Cette acquisition illustre parfaitement l'engagement continu de Thales envers le Canada en contribuant au développement d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée, à la participation des PME et au développement de technologies canadiennes innovantes et d'avancées réalisées au Canada qui façonnent l'avenir de notre économie mondiale.

«Grâce à l'acquisition de Gemalto, un leader mondial de l'identification et de la protection des données, Thales acquiert un éventail de technologies et de compétences complémentaires aux siennes, applicable à ses cinq grands marchés, désormais redéfinis : aéronautique, spatial, transports terrestres, identité et sécurité numériques, défense et sécurité. Des technologies intelligentes au service de l'Homme pour prendre les meilleures décisions à chaque moment décisif. Il s'agit d'un tournant pour les 80 000 collaborateurs du Groupe. Ensemble, nous créons, aujourd'hui, un géant en identité et sécurité numériques, capable de peser face aux meilleurs acteurs mondiaux.» Patrice Caine, Président-directeur général de Thales

À propos de Thales

Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui. Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif.

Fort de 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros.

