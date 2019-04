JUUL Labs lance les JUULpods de 1,5 pour cent de nicotine au Canada pour offrir aux cinq millions de fumeurs du pays une troisième option de dosage de la nicotine





Le JUULpod à 1,5 pour cent de nicotine, conçu pour donner aux fumeurs un plus grand choix dans leur parcours de commutation, sera largement disponible sur le marché canadien

TORONTO, le 2 avril 2019 /CNW/ - JUUL Labs a annoncé aujourd'hui une nouvelle option de dosage de la nicotine pour les fumeurs actuels qui cherchent à remplacer les cigarettes combustibles. Dans le cadre de sa mission d'éliminer l'usage de la cigarette au Canada, JUUL Labs rend les JUULpods à 1,5 pour cent de nicotine disponibles partout au pays. Les JUULpods contenant cinq et trois pour cent de nicotine en poids sont déjà disponibles.

JUUL Labs a été fondée avec la mission simple d'avoir un impact sur la vie d'un milliard de fumeurs dans le monde - et de cinq millions au Canada - en offrant une alternative satisfaisante aux cigarettes combustibles.

Santé Canada affirme que le « vapotage est moins nocif que le tabagisme. » Une étude récente, présentée par JUUL Labs à la Société de recherche sur la nicotine et le tabac, montre des réductions similaires des biomarqueurs de l'exposition liés à la cigarette chez les deux groupes de participants : ceux qui ont cessé de fumer et ce qui sont passés à JUUL. Cela nous indique que la nicotine, même si elle crée une dépendance, n'est pas directement responsable des cancers qui sont couramment associés à la consommation de cigarettes : ce sont les ingrédients nocifs de la fumée combustible.1

« Nous sommes ravis d'offrir plus d'options aux cinq millions de fumeurs du Canada, » a déclaré Mike Nederhoff, directeur général canadien, JUUL Labs. « Nous savons que donner le choix peut aider les fumeurs à abandonner les cigarettes combustibles en leur offrant la possibilité de déterminer l'option de concentration de nicotine qui leur convient le mieux. »

Chaque fumeur adulte a un parcours de changement différent et les options peuvent l'aider à trouver ce qui lui convient le mieux, y compris la variété des saveurs et la concentration de la nicotine. Deux récentes études comportementales basées sur des enquêtes menées par CSUR Research & Consultancy montrent que les JUULpods non aromatisés au tabac sont ceux qui ont le mieux réussi à aider les fumeurs à changer et à rester dans le coup.2 ; confirmant que les saveurs appropriées sont importantes. Nous avons également entendu des fumeurs qu'il y en qui ont besoin de différentes options en termes de concentrations en nicotine. Notre gamme diversifiée de produits aide les fumeurs à changer et à maintenir ce changement.

JUUL Labs offre six saveurs JUULpod aux fumeurs au Canada : Virginia Tobacco, Menthe, Mangue, Vanille, Fruit, et Concombre. Les six saveurs sont actuellement disponibles dans les concentrations de nicotine de cinq, trois et 1,5 pour cent dans les commerces de proximité, les magasins de vente au détail et sur le site de commerce électronique de JUUL Labs, à l'adresse suivante JUUL.ca.

JUUL Labs prend également au sérieux la prévention chez les jeunes et a mis en place plusieurs initiatives conçues pour empêcher les jeunes d'avoir accès aux produits de vapotage, notamment :

Lancement de la campagne d'éducation parentale « Ce que les parents doivent savoir » au Canada afin de fournir plus d'information aux parents et de garder les produits de vapotage loin des jeunes.





afin de fournir plus d'information aux parents et de garder les produits de vapotage loin des jeunes. Au Québec, en exhortant le gouvernement du Québec à relever l'âge légal à 21 ans pour l'achat et la possession de cigarettes électroniques et de produits vapotage, pour l'ajuster avec l'âge limite proposé pour le cannabis. Cette loi contribuerait à restreindre l'accès des jeunes en réduisant l'achat et la revente aux mineurs.





En ligne, à l'aide d'une technologie unique de vérification de l'âge et de l'identité pour s'assurer que les mineurs ne peuvent pas accéder aux produits et les acheter. Une signature par un adulte au moment de la livraison est requise pour toutes les livraisons au Canada . Les restrictions d'âge en ligne établies par JUUL Labs sont plus strictes que celles de la Société Ontarienne du Cannabis.





. Les restrictions d'âge en ligne établies par JUUL Labs sont plus strictes que celles de la Société Ontarienne du Cannabis. Tous les partenaires de vente doivent demander une pièce d'identité lorsqu'ils vendent des produits à base de nicotine. Cette année, JUUL Labs a lancé un programme de magasinage secret pour s'assurer que les détaillants sont conformes et signalera ceux qui ne le sont pas à Santé Canada et aux gouvernements provinciaux concernés.





et aux gouvernements provinciaux concernés. Tous les produits sont clairement étiquetés comme contenant de la nicotine et l'emballage inclut une mise en garde contre la nicotine, y compris un autocollant d'avertissement (pictogramme de crâne et os croisés) qui est décrit dans la réglementation canadienne sur l'emballage des produits chimiques de consommation mais qui n'a pas encore été appliqué dans l'industrie du vapotage. Cette illustration de mise en garde est volontaire ; des études menées par des chercheurs de l'Université de Waterloo indiquent que les illustrations explicites de mise en garde graphiques sur les emballages sont l'une des mesures les plus efficaces pour prévenir l'adoption par les jeunes de produits à usage restreint.





Les contrats de JUUL Labs avec des magasins et d'autres clients grossistes les obligent à prendre plusieurs mesures pour empêcher les jeunes d'y avoir accès, y compris des restrictions sur les achats en gros pour empêcher la revente au marché noir.

À propos de JUUL Labs

JUUL Labs a été fondé pour offrir aux un milliard de fumeurs dans le monde une alternative satisfaisante au tabagisme des cigarettes combustibles. Le tabagisme est la principale cause de décès évitables dans le monde. Les produits JUUL Labs sont conçus pour aider les fumeurs à passer d'un produit à l'autre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.juul.ca.



SOURCE JUUL Labs

Communiqué envoyé le 2 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :